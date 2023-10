A magyar szurkolók az egyik kapu mögötti részt mind a három szinten piros-fehér-zöldbe borították, emellett felhúzták Rózsa Sándor arcképét és a híres betyár egyik mondásával üzentek a válogatottnak: „ha mindönki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó mindön úgy lösz, ahogy lönni köll”.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai voltak kezdeményezőbbek, viszont később kiegyenlítetté vált a találkozó. Az első veszélyes akciót negyedóra elteltével a szerbek vezették, aztán ismét végigvittek egy ellentámadást, ám végül Dibusz Dénes lefülelte Andrija Živković átadását. Nem sokkal később a magyarok előnybe kerültek, Loic Nego előkészítése után Varga Barnabás a jobb alsóba továbbított, így az idényben 19. alkalommal talált be. Bár a vendégek kissé váratlanul szögletből egyenlítettek, örömük alig egy percig tartott, mert Sallai Roland bombagólja visszaállította a két csapat közti különbséget. A szünetig hátralévő bő tíz percben többet volt a labda a szerbeknél, de ismét mezőnyjátékkal telt az idő komoly helyzet nélkül.

Térfélcserét követően a vendégek beszorították a magyar csapatot, fölényük kétszer is góllá érett, de a játékvezető les miatt mindkét találatot érvénytelenítette, a folytatásban pedig a hazaiak kiszabadultak a szorításból. A vendégek fölénye korántsem volt már annyira nyomasztó, sőt, a veszélyes magyar kontrák egyikének végén Varga Barnabás a keresztlécre fejelte a labdát. A megélénkülő mérkőzésen a szerbek is közel kerültek az egyenlítéshez, ugyanis egy támadáson belül Dušan Tadić és Strahinja Pavlović is a bal kapufát találta telibe. Az utolsó negyedórában a nemzeti együttes már próbálta tördelni a játékot, hogy megőrizze előnyét a lefújásig, majd a ráadásban is hatékonyan védekezett, így az Eb-részvétel kiharcolásának küszöbére ért.

Eredmények, 7. forduló: * G-csoport: Magyarország–Szerbia 2–1 (gólszerzők: Varga B. 21., Sallai 34., illetve Pavlović 33.), Bulgária–Litvánia 0–2 (gsz.: Širvys 45., 55.). A csoport állása: 1. Magyarország 13 pont, 2. Szerbia 10, 3. Montenegró 8, 4. Litvánia 5, 5. Bulgária 2. * I-csoport: Fehéroroszország–Románia 0–0, Andorra–Koszovó 0–3 (gólszerzők: Rashica 26., 71., Zeqiri 83.). Az Izrael–Svájc mérkőzést a háborús helyzet miatt novemberre halasztották. A csoport állása: 1. Svájc 14, 2. Románia 13, 3. Izrael 11, 4. Koszovó 7, 5. Fehéroroszország 5, 6. Andorra 2.