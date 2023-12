Cukormázban pompázó Mikóújfalu

Hófehér cukormáz és apró fények ölelésében épült meg idén is Mikóújfalu mézeskalács-hasonmása, a nagy méretű makettet vasárnap este, a község adventi koszorúja második gyertyájának meggyújtását követően leplezték le az alkotók.

Mintegy húsz helyi fiatal több napon át dolgozott azért, hogy falusfeleik harmadik alkalommal is megcsodálhassák a süteménybe álmodott Mikóújfalut. Idén azonban sokkal nagyobb, immár 5 × 2,5 méteres alapra helyezték rá a település harminc középületének – egyebek mellett templom, orvosi rendelő, vendéglő, oktatási intézmények, borvízforrás, műfüves focipálya – mézeskalácsból készült másolatát, és aki kedvet kapott hozzá, kisüthette, kidíszíthette és elhelyezhette a maketten saját családi házát is.

Demeter Norbert, az Ifjúsági Klub Újfaluért szervezet elnöke lapunknak elmondta, idénre szépen gyarapodott a mézeskalácsfalu, az épületek mellett az utcákon emberek, járművek, közvilágítás is látható, ezúttal a patak is csordogál és a Csutakos-domb is elkészült sok más kiegészítővel együtt, hogy összességében hűen ábrázolják a települést.

Az alkotás a futballpálya melletti épületben, a fúvószenekar székhelyén karácsonyig megtekinthető, de célszerű előbb telefonon bejelentkezni a 0721 863 490-es számon. Demeter Norbert megjegyezte, segítség lehet a tájékozódásban, ha a Google térképszolgáltatást használjuk, úti célként megjelölve: Nagykürt 1995 Fúvósegyesület.