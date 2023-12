A szentegyházi Gyermekfilharmónia karácsonyi hangversenye

A zsúfolásig megtelt Krisztus Király-templomban igazi ünnepi hangulatot varázsoltak a székely ruhába öltözött fiatalok. Filis zászlócskákat lobogtatva vagy gyertyafényre óvatosan vigyázva színes repertoárjukban adventi és tréfás énekek, karácsonyi, katona- és gyermekdalok egyaránt szerepeltek. A népek karácsonyi dalai közül francia, német és román énekekből is hoztak ízelítőt a közönségnek.

A felkonferáló kislánytól megtudhattuk, hogy 41 éves a Gyermekfilharmónia, a zenekari tagok amatőr muzsikusok. A gyerekek többsége szentegyházasfalvi, de járnak próbára szentkeresztbányai és kápolnási iskolákból is. Szentegyházasfaluban nagy ünnepségsorozatot szerveztek tavaly májusban a negyvenedik évfordulón. Volt ott minden: fellobogózták a falut (a kapukra filis zászló került), meghallgatták a régi filiseket korosztályonként, de nem maradt el a fáklyásmenet, az esti tábortűz és a csemeteültetés sem. Az ünnepségsorozatot a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai nyitották, köszönték ezt Lőfi Gellért és Sipos Zoltán karnagyoknak. Majd a hangverseny végén a jelen levők meghívást kaptak, hogy ellátogassanak Szentegyházára, a világ legmagasabban fekvő magyar városába, megnézni a zenetermüket és a Múzeum Szállót.

Lőfi Gellért zenetanár, karvezető a koncert után elmondta, Szentegyháza és Sepsiszentgyörgy kulturális élete szorosan kötődik egymáshoz. Nemcsak lelkileg, hanem barátságilag is. Hiszen Haáz Sándor tanár, Szőcs Dániel, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanára, valamint Sipos Zoltán tanár, a Plugor Sándor Líceum örökös karmestere osztálytársi, baráti kapcsolata tartja fenn a közös kulturális életet. Ehhez társult idén Sepsiszentgyörgy városa, a Kónya Ádám Művelődési Ház vezetősége, név szerint Fail Orsolya főkönyvelő, aki a szívén viselte ezt az ügyet, valamint a Krisztus Király-templom plébánosa, Takó István. Így jöhetett létre a vasárnap esti gyönyörű koncert. A kórusban Plugor Sándor-iskolás növendék is énekelt. Lőfi Gellért kiemelte egy kitűnő sepsiszentgyörgyi hegedűs, Benedek Károly felajánlását is, aki aznap vadonatúj mesterhegedűvel, vonóval és tokkal ajándékozta meg a szentegyházi filharmónia egyik tagját.

A sokadik taps után az ősi székely himnusszal (Ó, én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem) zárult a sepsiszentgyörgyi rendezvény. Karácsonyi hangversenyturnéra indul a Gyermekfilharmónia: erdélyi és magyar vidékekre viszi a lélekmelegítő muzsikát, így aki tehette, adománnyal segíthette missziójukat.