A Sepsi OSK és a Pulsatio Meridiana Zrt. által rendezett Déli Harangszó Labdarúgó Vándorkupa ünnepélyes megnyitóján jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszter is, aki köszöntőbeszédében kiemelte, a futball is arra tanít bennünket, hogy csak azok tudnak kiállni versenyezni, akik alaposan felkészülnek. „Csak azok tudnak versenybe szállni, akik bátrak, és nem hagyják magukat egy pillanatra sem, amikor arra van szükség. De mindig megadják a tiszteletet csapattársaiknak, az ellenfeleiknek, a közönségnek és még a bírónak is. A futball híd az emberek között. Mindegy, hogy kik vagyunk, mindegy, hogy honnan jövünk, mennyi pénzt kell beosztanunk, vagy hogy a munkahelyünkön miben számítanak ránk, ha szeretjük a futballt, egymás mellé tudunk ülni a lelátóra és ki tudunk futni a gyepre vagy a parkettra, hogy megmérkőzzünk egymással” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak lakói töltötték meg a lelátókat, a pályán pedig a házigazda Sepsi OSK, a délvidéki BácskaTopolya, a Vajdahunyadi Corvinul és a szegedi Grosics Akadémia ifjúsági csapatai mérkőztek meg. A kispályás tornán a döntő mérkőzést a Sepsi OSK és Topolya vívta, a finálé pedig előbbi javára dőlt el. A legjobb játékosnak járó elismerést Batzula Hunor kapta, de ugyancsak a győztes Sepsi OSK csapatából került ki a legjobb kapus, Makó Máté is, a gólkirály pedig a Grosics Akadémia játékosa, Nográdi Gergő lett.

Az eseményen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szentmisét mutatott be, a szervezők pedig a gyermekeknek meglepetésekkel is készültek, több mint 1800 ajándékcsomagot osztottak ki. „Óriási élmény volt számunkra ez a rendezvény, amelyet a gyerekekért és a gyerekeknek szerveztünk. Ugyanakkor emléket állítottunk Hunyadi Jánosnak, hiszen a déli harangszó nemcsak a fociról szól, hanem a sport, a vallás és a kultúra összefonódásáról. Azt gondolom, hogy annál nagyobb öröm nincs, mint amikor több mint 1500 gyerek arcán látod a mosolyt. Ezek a gyerekek, akik eddig talán nem voltak még focimeccsen, most megérezhették a sport szellemét, azt, hogy milyen szurkolni, és azt hiszem, ennél többet nem kívánhatunk” – nyilatkozta Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke.

A Déli Harangszó Labdarúgó Vándorkupa védnöke Bölöni László, a Déli Harangszó békemisszió fővédnöke pedig Böjte Csaba. (K. E.)