A határozattervezet ismertetésekor a polgármester elmondta: a tanácstagoknak az ülés összehívásakor kiküldött dokumentációban az szerepelt, hogy a város költségvetése 831 ezer lejjel nő, ám időközben átiratban értesítették, hogy célirányosan a személyi gondozók fizetésének a kiegészítésére még 98 ezer lejt kaptak. A pénz zöme, mintegy hatszázezer lej a kormánytól érkezett, de a megyei pénzügy is átutalt még 19,4 ezer lejt, mert a tervezetthez képest a személyi jövedelemadóból több folyt be, a Környezetvédelmi Alaptól a helyi roncsprogramban való részvételükre 108 ezer lejt kaptak, a városháza jövedelmei pedig 55,5 ezer lejjel voltak nagyobbak a vártnál.

A saját alkalmazottak fizetésére közel 311 ezer lejt kell biztosítania a polgármesteri hivatalnak. Azért ilyen sokat – magyarázta a polgármester –, mert a költségvetés összeállításakor nem tudtak akkora összeget befogni, hogy az egész évi kiadást fedezze. A hivatal és a város működéséhez szükséges javakra és szolgáltatásokra 428 ezer lejt, a helyi közszállítási vállalat szubvenciójára 42 ezer lejt, a helyi roncsprogram önrészeként 13,8 ezer lejt kell kiadniuk.

Zsombori Csaba független tanácstag arra kérdezett rá, mit is ért a polgármester „a város működéséhez szükséges javak és szolgáltatások” alatt. Válaszában Benedek-Huszár János azt mondta, több olyan szerződésük is van (könyvelési és egyéb programok), amit havonta kell fizetniük, a gépkocsik és az önkéntes tűzoltók biztosítása, a vízszolgáltató vagy a saját autópark működtetéséhez szükséges alkatrészek beszerzése is jelentős összeget emészt fel.

Asztalos Attila (EMSZ) arról érdeklődött, hogy az elosztott pénzből minden számlát fedezni tudnak-e? A polgármester válaszában kifejtette: nem tudnak, de nem is lenne szabad, hiszen a hivatalok számára bizonyos kifizetéseket megtiltó október végi kormányrendelet kimondja azt is, hogy csak akkora értékben fizethetnek számlákat, mint az év első kilenc hónapjának átlaga.