Újfent a prázsmári 163 Plopi Lovasközpontban versenyeztek a Benedek-mezői Vadon SK sportolói, akik csütörtöktől vasárnapig az országos Winter Tour díjugrató versenysorozat második fordulójában tették próbára magukat, és ahogy november végén, most is remek szerepléssel zárták a viadalt. Mérlegük: négy első helyezés mellett egy második és két ötödik hely.

A romániai díjugratósport legjava az elmúlt hétvégén ismét Prázsmáron gyűlt össze, ahol a 163 Plopi Lovasközpontban tartották meg a Winter Tour versenysorozat második fordulóját. A Benedek-mezői Vadon SK ezúttal három versenyzővel és négy lóval képviseltette magát az országos viadalon, teljesítményük pedig több, mint remekre sikeredett.

Az Elite Tour (80–95 cm magas akadály) kategóriában Albu Petra és Vidame de Montflix a második helyen végzett, Szabó Anna Rebeka és Varázs viszont négy első helyezést zsebelt be. A Bronze Tour (100 cm magas akadály) kategóriában Petra és Rebeka is egyaránt az ötödik helyen zárt. Szabó Anna Rebeka a bátorító próbán is megmérettetett, ám ezúttal Ali nyergében, és a páros három hibátlan pályát teljesített. Vargyasi Emma és Bentley lova a bátorító próba mellett az Elite Tour kategóriában is rajthoz állt, és mindkét versenyszámban jól teljesített. (t)