Támogatják egymást az önkormányzatok

Következő írásunk

A kormányzati, politikusi hangzatos, mélyreformot, rendcsinálást és minden földi jót ígérő megnyilatkozások ellenére továbbra is úgy tűnik, a romániai egészségügyi rendszer továbbra is a hazai közszolgáltatások mostohagyermeke marad. Az alulfinanszírozottság, a rendszerszintű problémák – lásd az egészségbiztosítás körüli folyamatos fennakadásokat vagy a rendszeressé vált „kártyamizériát”, a béremelések dacára még mindig fennálló szakember­hiányt – továbbra is mindennaposak, már-már a szabályt és nem a kivételt jelentik. A problémák halmaza az elmúlt években borzalmas esetekhez is vezetett – mint a kórháztüzek –, melyek hátterében igen gyakran az évekig hanyagolt beruházások, fejlesztések hiánya állt, azaz a tragédia bekövetkezte csak idő kérdése volt.