WordPress oldalak esetén is fontos a keresőoptimalizálás /X/

Az bölcs döntés, ha valaki vásárol egy könnyen megjegyezhető, frappáns domainnevet a Sybelltől, ez azonban még nem garancia a remek forgalomra. Fontos, hogy a keresőkből is áramoljanak a felhasználók, ehhez pedig elengedhetetlen kellő mennyiségű időt szánni a SEO szempontokra.

Időt szakítani a keresőoptimalizálásra egyfajta befektetés

Aki szeretné maximalizálni weboldala organikus forgalmát, az nem úszhatja meg azt, hogy foglalkozzon a SEO-val. A különböző WordPress pluginok nagy segítséget tudnak nyújtani abban a tekintetben, hogy hol és mit kell javítani egy adott szövegen. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel.

Aki nem sajnálja az erőfeszítést, hogy keresőoptimalizálja az oldalát, az számíthat rá, hogy hosszú távon megtérül az az energia, amit erre szán. Így ugyanis a Google-ben és más keresőkben a találati oldal legjobb helyezéseinek valamelyikét kaparinthatja meg. Ez lényeges, mivel a legtöbben ezekre a találatokra kattintanak, amiket az algoritmus hátrébb rangsorol, azok elenyésző forgalmat kapnak.

Legyen szó akár egy webáruházról, akár egy szolgáltatásról vagy egy online magazinról, a keresőben elért jó helyezés közvetlen hatással lehet a bevételre. Minél több embert sikerül elérni, annál több lehet a látogató és az ügyfél.

Melyik WordPress bővítmény a jó választás, ha SEO-ról van szó?

A bővítmények között tallózva megannyi kiegészítőt találhat az ember, amit kifejezetten a keresőoptimalizálás megkönnyítésére hívtak életre. Az egyik ezek közül a Yoast SEO, amely a kulcsszavak helyes használata mellett annak tekintetében is iránymutatást nyújt, hogy mik a legjobb SEO technikák és hogyan kell őket alkalmazni a gyakorlatban.

Ez a bővítmény segíti a szerkesztőket az egyszerű meta leírások kialakításában. Ezenfelül a webhelytérkép funkciója is nagyszerű, míg a fizetős változatot használók teljes támogatottságot és oktatóanyagokat is kapnak.

Akinek nem jön be a Yoast SEO, annak jó alternatíva lehet az All in One SEO Pack. Ez szintén alkalmas a legtöbb keresőoptimalizálással kapcsolatos feladat hatékony elvégzésére WordPress oldalak esetében. Ennek a kiegészítőnek is létezik fizetős, prémium változata.

A pluginek mindent azért nem oldanak meg

A bővítmények nagyon hasznosak, és látványos eredményeket lehet elérni a használatukkal. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az olyan keresőoptimalizálással kapcsolatos feladatokról sem, amire ezek a kiegészítők nem, vagy nem kellőképpen hívják fel a figyelmet.

Az egyik ilyen szempont a weboldal belső linkhálózatának kialakítása. Kerülendő, hogy legyen olyan cikk vagy oldal, amire nem mutat legalább egy belső link. Ha valamiről korábban már írtunk, azt érdemes linkelni, amit nemcsak a keresők algoritmusai értékelnek, hanem azok a látogatók is, akik a korábbi témába vágó, egyébként hasznos cikket még nem olvasták.