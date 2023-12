Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIOBAN. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban december 20-án, szerdán és 21-én, csütörtökön 19 órától bemutatja Echoes of Here című új produkcióját. Koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház december 22-én, pénteken 19 órától a gelencei kultúrotthonban mutatja be Születnie kell valakinek című adventi invokációját. Az előadást Lung László Zsolt rendezte, közreműködik az Evilági zenekar, Elek Ágota és Kiss László színművészek, valamint Nánia Hanna, Keserű Kincső, Nagy Tarczali Viktória és Simon Vizi Dorka.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek alkalmából színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. A kétszeri belépésre szóló ajándékutalványok 60 és 80 lejbe kerülnek, a négyszeri belépésre szólóak pedig 120 és 160 lejbe, az előadások jegyáraihoz mérten. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet, online lehetőség nincs.

Zene

ADVENTI KONCERTEK A VIGADÓBAN. Ünnepre hangoló, évet búcsúztató koncertek színesítik a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ decemberi műsorát: ma 19 órától a nagytermi stúdióban az Old Bumeráng várja a rajongókat, december 20-án, szerdán 19 órától az Ego Sum adventi koncertjét lehet meghallgatni. Mindkét koncertre a belépő 20 lej, jegyek válthatók a jegypénztárban minden hétfőn, kedden, szerdán 8 és 16 óra között, valamint előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-os telefonszámon.

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében december 23-án, szombaton 18.30-tól a Kikapcs-olsz zenekar tart karácsonyváró koncertet. A belépés díjtalan. i A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 23-án, szombaton 18 órától a Kézdivásárhelyi Tanulók Klubja karácsonyi koncertjére kerül sor.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a bábszínház december 21-én, csütörtökön 18 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játssza Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve alapján. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon lehet. A jegy kiváltható fél órával a kezdési időpont előtt a helyszínen. Egy jegy ára 10 lej (felnőttnek, gyermeknek egyaránt).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Szállást keres a Szent Család, 18 órától szentmise Kolozsvárról a ferences templomból, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Berde Mózsa Karácsony

A Turul Iroda az idei Berde Mózsa Karácsony rendezvényt december 21-én, csütörtökön 16 órától tartja Sepsiszentgyörgyön a Zamatban. Az esemény célja, hogy mindenki számára felejthetetlen karácsonyi élményt biztosítson, és eközben különleges pillanatokat teremtsen azoknak a gyerekeknek, akik részt vesznek a Turul Iroda programjaiban. Berde Mózsa nem csupán történelmi személyiség volt, hanem példakép is a közösségi felelősségvállalásban és a jótékonykodásban, a Turul Iroda szeretné feleleveníteni azt a szellemiséget, amellyel a közösség szolgálatában állt. Aki részt vesz az eseményen, már hozzájárul száz gyermek öröméhez a belépési díjjal, mely mindössze 1 SMS, ami 2 eurónak felel meg. Minden elfogyasztott tea, kávé vagy forró csoki további támogatás a cél eléréséhez. A programban: karácsonyfadíszek készítése természetes anyagokból és sókerámiából; ajándék készítése, kreatív ötletek és minták személyes ajándékok alkotásához; ajándék csomagolása, segítség és ötletek az ajándékok kreatív csomagolásához; kézműves ékszerek készítése; társasozás és Nagy karácsonyi kvízjáték gyerekeknek és felnőtteknek. A helyszínen és december 20-án, szerdán a karácsonyi vásárban Berde Mózsa-cipót is lehet vásárolni, ennek értéke szintén 1 SMS. Ezzel lehetőséget biztosítanak száz gyermek számára egy felejthetetlen kirándulás finanszírozására. 10 cipó ára, azaz 10 SMS egy gyermek számára biztosítja ezt. A Berde-cipó neve onnan származik, hogy Berde Mózes végrendelete alapján a hagyatékából kétszáz iskolásnak juttattak naponta ingyen cipót.

Karácsonyi gyermekváros Kézdivásárhelyen

Idén is megnyitja kapuit december 20–21-én a W. Wegener parkban a Karácsonyi gyermekváros, Kézdivásárhely mesevárosa. Az esemény szervezője Kézdivásárhely Önkormányzata, a rendezvény főtámogatója, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány értékes szórakozással tölti meg a délutánokat. Mikulássarok, karácsonyi vásár, szabadtéri játékok, élő betlehem és még sok-sok meglepetés vár kicsikre és nagyokra. Karitatív akcióra is készülnek, és kiosztják a díjakat a rajzpályázat és a mézeskalács verseny győzteseinek. Állandó programok: 17–19 óráig gyermekfoglalkozás a Zöld Nap Egyesület szervezésében: Pörög a család! karácsonyi változat; Utazz a kisvonattal!; 17–20 óráig karácsonyi vásár, Manógyár: karitatív akció, karácsonyi óriás színező, Élő betlehem és lovasszánozás a Székely Kutya Klub szervezésében, 18–20 óráig Találkozz a Mikulással!

A kalandvonat ünnepi különjáratai

A Vadon Egyesület szervezésében a SepsiTour kalandvonat ünnepi különjáratokat indít december 16. és január 6. között Sepsiszentgyörgyön. A karácsonyi díszekbe öltöztetett kalandvonat kényelmes ülésekkel és ünnepi zenével várja az érdeklődőket. A karácsonyi járatokra december 16. és 23. között lehet felszállni, a kisvonat négy városnegyedből szállítja az utasokat a karácsonyi vásárba mindennap 16 és 19 óra között. Szombatonként délelőtt január 6-ig a kisvonat a Bod Péter Megyei Könyvtártól a Sepsi Aréna melletti korcsolyapályához szállítja a jeges sportok kedvelőit. Útvonalak, indulási helyek és időpontok a karácsonyi vásárba: 16 óra Állomás negyed – a vasútállomás előtti buszmegálló; 17 óra Szemerja negyed – a Bertis üzlet előtti buszmegálló; 18 óra Csíki negyed – a Bertis üzlettel szembeni buszmegálló; 19 óra Olt negyed – A Nicolae Iorga utcai buszmegálló. A kisvonat minden esetben a Bod Péter Megyei Könyvtár elé érkezik. Jegyek a vonaton vásárolhatók: felnőtteknek 12 lej, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 6 lej.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Kívánság (románul beszélő), 16.15-től Az első igazi kará­csony (magyarul beszélő), 18 órától Elfogy a levegő (magyar filmdráma), 18 órától A Föld dala (román feliratos), 20 órától Libertate – Nagyszeben (magyar feliratos), 20.15-től Cicaverzum (magyar vígjáték); szerdán: 16.30-tól Az első igazi karácsony (románul beszélő) és 17.45-től magyarul beszélő, 18.15-től 30 nap maximum (román feliratos), 19.30-tól Hulló levelek (román feliratos), 20 órától Rheingold (román feliratos), 21 órától Gyors Charlie (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

December 19-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Erdővidéki focivilág – Mindenem a labdarúgás címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívottak: Kopeczky A. Sorin, Lázár Attila és Szabó Anita erdővidéki labdarúgók. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

SZABADTÉRI VÁRAKOZÁS. A szörcsei imaterem előtt december 23-án 17 órától karácsonyi vásárt tartanak. El lehet vinni a süteményeket és a kézműves

termékeket.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).