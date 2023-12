Sorozatban harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte a Bernd Storck irányította Sepsi OSK, amely vasárnap hátrányból fordítva 2–1 arányban diadalmaskodott a másfél hónapja nyeretlen Kolozsvári CFR felett a SuperLiga 19. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat nyolcadik bajnoki sikerével és jobb gólkülönbségének köszönhetően ötödik helyre lépett a táblázatban.

A székelyföldi együttes az első negyedóra végén magához ragadta a kezdeményezést, azonban rövid idő alatt két helyzetet is kihagyott. Răzvan Sava hárította Branislav Niňaj közeli próbálkozását, majd Varga Roland beadása után Pavol Šafranko csukafejese célt tévesztett, ezt követően pedig a kolozsvári kapus könnyedén védte Marius Ștefănescu fejesét. Fél óra elteltével a vendégek is veszélyeztettek, Daniel Avounou lövését vetődve hárította Niczuly, aki a 32. percben tehetetlen volt, ugyanis vezetést szerzett a nyolcszoros bajnok, a védők figyelmetlenségét kihasználva Panajotisz Tahcídisz 17 méterről kilőtte a bal alsót (0–1). Ezt követően egy ellentámadás végén Philip Otele is betalált, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, aztán szünet előtt Sava előbb Ștefănescu, majd Nicolae Păun lehetőségét fogta.

A második félidő elején a háromszéki szurkolók a szombaton 52. születésnapját ünneplő Diószegi László klubelnököt énekelve köszöntötték, közben kifeszítettek egy transzparenst, amelyen a sálat magasba tartó klubvezető látható. A háromszéki együttes a támadásra koncentrált, míg a kolozsvári csapat a védekezésre összpontosított, aztán Daniel Bîrligea két helyzetbe felpörgette a találkozót, ám Niczuly Roland mindkétszer bravúrral mentett. Nemsokára Bernd Storck vezetőedző hármat cserélt, a húzás pedig nyerőnek bizonyult, ugyanis a sepsiszentgyörgyi gárda a 70. percben egyenlített, Sherif Kallaku védhetetlenül kilőtte a jobb felsőt (1–1). Nem sokkal később a túloldalon Bîrligea lövése kevéssel mellé ment, majd Ciprian Deac kapu fölé emelt. A bátran játszó házigazdák a 85. percben megszerezték a győztes gólt, Cosmin Matei fejese után Vitalie Damașcan a bal alsóba lőtt (2–1). A Sepsi OSK hazai pályán első bajnoki győzelmét ünnepelhette a Kolozsvári CFR ellen, amelyet a SuperLigában története során másodszor múlt felül.

SuperLiga, alapszakasz, 20. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 2–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, mintegy 3000 néző. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Kecskés, Niňaj (Ștefan, 62.), Ciobotariu – Oteliță, Gheorghe (Kallaku, 46.), Păun, Varga (Damașcan, 62.) – Ștefănescu, Šafranko (Rondón, 62.), Matei (Bălașa, 90+2.). Vezetőedző: Bernd Storck. Kolozsvár: Sava – Camora, Ilie, Krešić, Morgan (Filip, 90+1.) – Cvek, Tahcídisz, Avounou (Deac, 68.) – Karisniqi, Bîrligea (Juričić, 82.), Otele (Fica, 68.). Vezetőedző: Andrea Mandorlini. Gólszerzők: Kallaku (70.), Damașcan (85.), illetve Tahcídisz (32.). Sárga lap: Kecskés (24.), Gheorghe (29.), Damașcan (86.), illetve Fica (83.).

További eredmények: FC Voluntari–FC U Craiova 0–1 (gólszerző: Blănuță 37.), FC Petrolul Ploiești–FC Rapid 0–0, Aradi UTA–FC Farul Constanța 0–0, Universitatea Craiova–Jászvásári Poli 2–2 (gsz.: Mitriță 30., Roguljić 45+1., illetve Roman 54. – tizenegyesből, 69.), FCSB–FC Hermannstadt 3–0 (gsz.: Olaru 22., 45., Coman 58.), Kolozsvári Universitatea–Galaci Oțelul 0–1 (gsz.: Pop 25.).

A táblázat:

1. FCSB 12 5 3 35–19 41

2. CFR 9 6 5 33–21 33

3. Craiova 9 6 5 29–21 33

4. Rapid 8 8 4 34–22 32

5. Sepsi OSK 8 5 7 26–24 29

6 Kolozsvár 7 8 5 28–27 29

7. Farul 8 5 7 30–31 29

8. Hermannstadt 6 10 4 26–22 28

9. Petrolul 5 12 3 22–20 27

10. Oțelul 5 11 4 22–20 26

11. U Craiova 7 3 10 31–33 24

12. Voluntari 6 6 8 26–33 24

13. Jászvásár 5 8 7 24–28 23

14. Arad 5 8 7 21–26 23

15. Dinamo 2 4 13 10–31 10

16. Botoșani 0 9 10 18–37 9

A 21. forduló programja: FC U Craiova–FC Petrolul Ploiești (kedd, 17.30 óra), Jászvásári Poli–FCSB (kedd, 20.30 óra), Aradi UTA–Universitatea Craiova (szerda, 17.30 óra), FC Farul Constanța–FC Rapid (szerda, 20.30 óra), FC Hermannstadt–Sepsi OSK (csütörtök, 17 óra), Kolozsvári CFR–Kolozsvári Universitatea (csütörtök, 19.45 óra), Galaci Oțelul–FC Botoșani (péntek, 17.30 óra), Bukaresti Dinamo–FC Voluntari (péntek, 20.30 óra).