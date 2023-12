Az INSCOP friss közvélemény-kutatása szerint legkevesebb külföldi hozzátartozójuk az alacsony végzettségűeknek és a kistelepülések, illetve a kelet-romániai és délnyugat-olténiai régiók lakosainak van. A megkérdezettek 68,1 százaléka gondolja úgy, hogy a külföldön élő román állampolgárok nagymértékben hozzájárulnak az országban maradtak életszínvonalának szintjéhez, míg tíz évvel ezelőtt ez az arány még csak 56,8 százalék volt; nőtt azok aránya is (74,9-ről 84,4 százalékra), akik szerint a külföldön élő román állampolgároknak biztosítani kell a jogot, hogy szavazhassanak a romániai választásokon. A külföldön élő román állampolgárok számáról nincs pontos adat, a legtöbb becslés négymilliót ad meg. (Krónika)

RENDŐRI TILTAKOZÁS. Rendhagyó tiltakozásba kezdtek a Maros megyei rendőrök: tegnap ötvennél többen adtak vért, ugyanakkor bejelentették, hogy december 18–24. között nem rónak ki pénzbírságot (vagyis nem juttatnak pénzt az államkasszába), csak írásos figyelmeztetéseket. Azt követelik így, hogy törlesszék az elmaradt juttatásaikat, emeljék meg a napi élelmiszerre biztosított pótlékot (jelenleg naponta 34 lejt kapnak, holott a törvényben 48 lej szerepel), illetve biztosítsák a megfelelő működéshez szükséges fogyóanyagokat (elegendő üzemanyagot és jól karbantartott szolgálati autókat). Az Europol rendőri szakszervezet képviselője, Daniel Oltean elmondta: nemcsak vért adtak és bajbajutottakon segítettek, hanem egy hivatalos szabadnapot is kaptak, szerdán azonban a prefektusi hivatal elé fognak vonulni, követelve, hogy a kormány képviselője is támogassa ügyüket és közvetítse követeléseiket a belügyminisztériumhoz. Ha nem érnek célt, december 25-étől túl­órázni sem fognak, szabadidejükben nem mennek be ügyeket intézni, és nem végzik el azokat a feladatokat, amelyek nincsenek benne a munkaköri leírásukban, például nem fognak ügyeletet biztosítani a szavazókörzetekben. (Székelyhon)