A kormány optimista, pedig üres az államkassza, a kisebb jövedelmű polgárok megnézik, mennyi pénz lapul pénztárcájukban, mások megkukucskálják, hogy mennyi bújt el a bankszámlájukon, és aszerint költekeznek vagy sem karácsonyra, és csak mérsékelten – hogy jó kedvük is legyen – isznak szilveszterkor előre, a medve bőrére. A kormány részéről ígéretekkel állandóan tele a padlás, de abból sajnos nem tudni, mit lehet lehozni és betenni majd a bugyellárisba. Sokaknak úgy tűnhet, hogy hiányzik némi pénz a saját költségvetésből, de hát nincs miért csodálkozni, mert a kormány is úgy számolta ki, hogy az államháztartás hiánya jövőre 5 százalékos lesz. (Ha csak nem üt be a mennykő az államkasszába, és nem üt nagyobb lyukat annál, ami már eleve benne van.)

A romániaiak egyötöde költene 200–500 euró közti összeget az ajándékokra, két százalékuk nem foglakozik ajándékozással, de nyolc százalékuk legalább ötven eurót szánna ilyesmire. A kelet-európaiak spórolósabbak lettek, és biztosan nem jut eszükbe például kölcsönt felvenni, hiába kormányunk és a pénzügyminiszter kincstári optimizmusa a jövő tekintetében, akik az állam nevében bátran vesznek fel hitelt, amit azután az állampolgárok fizetnek vissza – kamatostul. A miniszterelnök biztat, hogy jövőre is tart az energiaszámlák kompenzálása, de azért csendben imádkozzunk, hogy továbbra is gyenge telünk legyen, olyan, mint a kormányzás.

A jövőben egészségesebbek leszünk, mert az egészségügyi minisztérium költségvetése 5,7 milliárd lejjel (27 százalékkal) nő. Aztán fejlettebbek is, és jobban tudunk utazni, mert a fejlesztési és környezetvédelmi, valamint a közlekedésügyi minisztériumok is jövőre sokkal több pénzhez jutnak, mint amennyit az idén kaptak.

A miniszterelnök az éjszakába nyúló költségvetési vitán azt mondta viccesen, hogy „éjszaka dolgoztak, mint a tolvajok”. (Vajon szó szerint értette-e ezt?) Már egyszer 2017-ben „éjszaka, mint a tolvajok” változtattak az igazságügyi törvényeken, és akkor a „nép” február elején kivonult tüntetni.

A kormányfő azt javasolja, hogy a minimálbér júliustól 3700 lej legyen, de ahhoz, hogy a tervezett nettó átlagfizetés 4733 lej tudjon lenni, bizony a nagy fizetéseket is alaposan meg kell emelni, lehetőleg a veszteséges állami vállalatoknál és a közszférában. A nyugdíjakat is az infláció arányában január 1-jétől 13,8 százalékkal emelik. A negyvenszázalékos nyugdíjemelésről most nem esett szó. Majd később újra is számolják – ígérik, és még nőni fog. (Hol van már a tavalyi hó, a negyvenszázalékos ígéret?) Emelkedik a tanárok fizetése is, de hogy mennyivel, az talány. A köztisztviselők fizetése 5 százalékkal nő, de a közméltóságokét állítólag nem méltóztatnak emelni. Az ördög a részletekben rejlik (hogy vinné el), és talán olyasmit is előreláttak, hogy 2024-től nem részesülnek prémiumban, a túlórákat – a fegyveres testületek kivételével –, nem fizetik, hanem szabadnapokkal kompenzálják, és a bérpótlékokat befagyasztják a 2023-as decemberi szinten.

Így, aki teheti, az máris sztrájkra készül. A Sanitas szakszervezet bejelentette, hogy megkezdi az aláírásgyűjtést az országos munkakonfliktus meghirdetésére. A rendőrök, börtönőrök érdekképviselete közölte, hogy tiltakozásul karácsonykor és szilveszterkor őrizetlenül hagyják a rabokat. Ez jó lesz, mert akkor rablók és pandúrok egyaránt családjuk körében tudják tölteni a karácsonyt, és mivel szilveszterkor sokan elmennek otthonról, azt a szabadon kószáló besurranó tolvajok jól ki tudják majd használni.

És micsoda öröm: adó- és illetékemelés állítólag nem lesz. Az ócska autókért fizetett értékjegyek ára sajnos csökken. (A végén lehet, hogy csak az elektromosroller-vásárlást fogják támogatni?) A Concordia Munkáltatói Konföderáció elnöke viszont azzal biztat, hogy a jó illetékfizetőket szólítják majd fel a nagyobb deficit megfizetésére, bár azt ígérték, hogy nem emelik azokat 2024-ben. (Majd meglátjuk.)

A költségvetési tervezetről december 22-én szavazhat a parlament, és akkor az angyal elhozza nekünk a jövő évi büdzsét úgy, hogy örülhet neki mindenki.

Borítókép: gov.ro