Jövőtől látogatható a Szent Mihály-hegyi templom

November 4-én Kovács Gergely, Erdély érseke szentelte újra Felső-Háromszék legszebb, gyönyörűen felújított, várfallal körbekerített római katolikus templomát. A felújításról szóló híradások során sokan jelezték, hogy szívesen megtekintenék a Kézdialmás és Lemhény között lévő Avas-tető alatt található „ékszerdobozt”, erre viszont csak nehézségek árán lehetett sort keríteni, hiszen az építmény biztonsági okok miatt zárva van, így csak kívülről lehet megtekinteni az egyébként kamerarendszerrel vigyázott értékes templomot, amelynek a belső tere is lenyűgöző szépségű.

Hölgyes Pál Zsolt lemhényi római katolikus plébános közölte lapunkkal: „Istennek hála, a 2024-es évet úgy tudjuk kezdeni ebben a közösségben, hogy a felújított templomba Kovászna Megye Tanácsának jóvoltából sikerült szerezni egy állami támogatást, amely révén tudtunk alkalmazni egy személyt, aki idegenvezetéssel is foglalkozik és a templom adminisztrátora is lesz. Gáll Melindának hívják, ő lesz az, aki programálja a turistákat vagy zarándokokat, nála kell jelentkezni. Az épületet hétfő kivételével lehet majd látogatni 10 és 13 óra között.” Hozzátette: kivételes alkalmakkor órarenden kívül is fogadják a csoportokat – amelyek objektív okok miatt korábban vagy később tudnak a templomhoz érkezni –, és szükség esetén ő is „bedobja” magát, fogadja az érdeklődőket.

Gáll Melindát a 0746 235 285-ös telefonszámon lehet hívni a templomlátogatásra való bejelentkezésért – közölte Hölgyes Pál Zsolt.