Tíz év, ezer emlék

A hangulat nagycsaládi összejövetelre emlékeztetett: kisgyermekek futkostak a székek között, a nagyobbak léggömböket fújtak, a még nagyobbak rendezgettek, míg a szülők, nagyszülők élénk beszélgetésbe elegyedtek egymással. Zelenák József esperes köszöntőjében elmondta: advent harmadik vasárnapja az örömé, és a közös éneklés valóban sok örömet hozott a gyülekezetbe, ugyanakkor erős közösségé is kovácsolta azt; felelevenítette a kezdeteket és hosszú életet kívánt a mindig megújuló kórusnak. Az idősebb generációk nevében Lőrincz István szólalt fel, énekekkel tűzdelt beszédében a gyülekezet nemrég elhunyt kántora, Kerekes János érdemeit is méltatta. A kórus történetét annak vezetője, Domokos Zsuzsa tanítónő ismertette: nehezen vállalta a feladatot, mivel nem zenepedagógus, de nem bánta meg, hogy belevágott, mert sok szép élménnyel gazdagodott: bár a szombati próbák miatt időnként le kellett mondania más programokról, a gyermekektől kapott szeretet, a kirándulások, táborok bőséges kárpótlást nyújtottak, az egyre gyakoribb meghívások pedig a kórus növekvő hírnevét jelzik.

A Cantate kórusnak jelenleg 15 tagja van, de néhány régebbi, már kirepült tanítvány is eljött az ünnepségre, és többen is elmondták, mennyire jól érezték magukat ebben a közösségben. Végül együtt énekeltek el néhány dalt, volt torta, virág és ünnepi fotó is. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.