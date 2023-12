A vetítések programja (5 perc eltéréssel változhat): ma 18–18.52-ig az összes óvoda a következő sorrendben: Árvácska, Benedek Elek, Mánya Béla, Csipike, Gulliver, Hófehérke, Kőrösi Csoma Sándor, Napsugár, Pinocchio), 0–4. osztályosok a következő tanintézményekből: 18.52–19.03-ig Ady Endre Általános Iskola, 19. 03–19.23-ig Mihai Viteazul Kollégium, 19.23–19.27-ig Gödri Ferenc Általános Iskola, 19.27–19.56-ig Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 19.56–19.58-ig Néri Szent Fülöp Általános Iskola, 19.58–20.16-ig Nicolae Colan Általános Iskola, 20.16–20.30-ig Plugor Sándor Művészeti Líceum, 20.30–21 óráig válogatás a legjobb rajzokból.

Csütörtökön: 18–18.10-ig

Református Kollégium, 18.10–18.41-ig Székely Mikó Kollégium, 18.41–19.43-ig Váradi József Általános Iskola, 19.43–20.09-ig 5–8. osztályosok minden iskolából, 20.09–20.15-ig 9–12. osztályosok minden iskolából, 20.15–21 óráig válogatás a legjobb rajzokból.

Pénteken: 18–19 óráig díj­átadó ünnep, 19–19.30-ig nyertes rajzok vetítése.

Karácsonyvárás Háromszéken

GYERMEKVÁROS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Idén is megnyitja kapuit december 20–21-én a W. Wegener parkban a Karácsonyi gyermekváros, Kézdivásárhely mesevárosa. A mai program: 17 órától megnyitó; 17.05-től díjátadó ünnepség: a téli rajzpályázat győzteseinek díjazása; 18 órától a Boldog Özséb-plébánia gyermek- és felnőttkórusa; 18.30-tól Gozefini bűvészműsora; 19 órától a Classical Singers karácsonyi műsora. Csütörtökön: 17 órától díjátadó ünnepség: mézeskalácsverseny – kikiáltják Kézdivásárhely legjobb házi készítésű mézeskalácsát; 18 órától a kantai Szentháromság római katolikus templom kórusa; 18.30-tól a Manócska Napközi Otthon gyerekkórusa – Manódaloda; 18.40-től Krk Band: Adventre hangoló; 19 órától Mozsikácska – interaktív ünnepi gyermekkoncert; 19.30-tól áldás és a betlehemi láng átadása. Állandó programok: 17–19 óráig gyermekfoglalkozás a Zöld Nap Egyesület szervezésében: Pörög a család! – karácsonyi változat; Utazz a kisvonattal!; 17–20 óráig karácsonyi vásár, Manógyár: karitatív akció, karácsonyi óriás színező, Élő betlehem és lovas szánozás a Székely Kutya Klub szervezésében, 18–20 óráig Találkozz a Mikulással!

KOVÁSZNA. A mai program: 17 órától a Művelődési Ház melletti szabadtéri színpadon az Avram Iancu Gimnázium és a vajnafalvi 2-es számú napközi ünnepi műsora – karácsonyi dalok, népszokások, kolindák; 18 órától a Kovásznai Művelődési Központban a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak ünnepi műsora. Csütörtökön: 17 órától a Kovásznai Művelődési Központban a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanárainak és diákjainak jótékonysági karácsonyi műsora, 17.30-tól a művelődési ház melletti szabadtéri színpadon Karácsonyi fények címmel a kovásznai 1-es számú napközi csoportjainak ünnepi műsora.

Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓBAN. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma és 21-én, csütörtökön 19 órától bemutatja Echoes of Here című új produkcióját. Koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc, szünet nélkül. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház december 22-én, pénteken 19 órától a gelencei kultúrotthonban mutatja be Születnie kell valakinek című adventi invokációját. Az előadást Lung László Zsolt rendezte, közreműködik az Evilági zenekar, Elek Ágota és Kiss László színművészek, valamint Nánia Hanna, Keserű Kincső, Nagy Tarczali Viktória és Simon Vizi Dorka.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a bábszínház december 21-én, csütörtökön 18 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játssza Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve alapján. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet (Csüdöm Eszter). A jegy kiváltható fél órával a kezdési időpont előtt a helyszínen. Ára 10 lej (felnőttnek, gyermeknek egyaránt). T Idén is szeretettel meghívnak minden családot, ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, advent negyedik vasárnapján az angyalváró előadásra. A belépés ingyenes, a terem mérete azonban korlátozott, ajánlott tehát, hogy időben foglaljunk helyet.

Zene

ADVENTI KONCERT. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában ma 19 órától az Ego Sum adventi koncertjét lehet meghallgatni. A belépő 20 lej, jegyek válthatók a jegypénztárban 8 és 16 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-os telefonszámon.

Kiállítás

Ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Carola Caféban (Gyöngyvirág utca 5. sz.) Az én kardom a tudomány, az én pajzsom a munka címmel emlékezik a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Hugonnai Vilmára, az első magyar orvosnőre az életpályájának emléket állító beltéri kiállítással. Megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. Köszöntőbeszédet mond Makkai Péter lelkész, az Írisz Ház vezetője.

Mozi

A Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Az első igazi karácsony románul beszélő és 17.45-től magyarul beszélő, 18.15-től 30 nap maximum (román feliratos), 19.30-tól Hulló levelek (román feliratos), 20 órától Rheingold (román feliratos), 21 órától Gyors Charlie (román feliratos).

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Sepsi Diakónia az év utolsó Alz­heimer kávézóját ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Református Szeretetotthonban (Tavirózsa utca 18. szám) tartja Karácsonyra hangolódva. A fény útján címmel. Meghívottak: Kolcsár Linda és Nagy Rebeka Waldorf-pedagógusok.

ÜNNEPEK ELŐTTI GYÓNTATÁS. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai Krisztus Király-templomban csütörtökön 16–18 óráig, az állomási Szent Benedek-templomban péntek délután lesz gyóntatás.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától szentmise Korondról, 6.50-től A hét plébániája, 7 órától Reggeli csendesség, 7.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától ima a hivatásokért, 8.30-tól Adventi ráhangoló, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

ÜNNEPI PROGRAM. A Tega Rt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy karácsonykor, december 25–26-án szünetel az ügyfélfogadás, ugyanakkor a hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik. Arra kérik a városlakókat, hogy az ünnepek alatt lehetőség szerint a csomagolóanyagokat ne a szelektív kukák mellé tegyék – ugyanakkor ha azt tapasztalják, hogy felgyűlt a hulladék a konténerek környékén, jelezzék a Tega Face­book-oldalán.

VÍZÓRACSERE. A Közüzemek Rt. felhívja azoknak a sepsiszentgyörgyi fogyasztóknak a figyelmét, akiknél vízórát cseréltek az elmúlt hetekben, hogy ha a munkálatok után bármilyen problémát észlelnek, jelezzék a 0744 326 104-es telefonszámon a diszpécsernek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.