A rendszer elindítása tavaly márciusra vezethető vissza, amikor a RetuRO vállalat képviselői benyújtották a környezetvédelmi minisztériumhoz a dokumentumokat, hogy megkapják az akkreditációt az SGR romániai kezelésére. Ezt követték a különféle jogalkotási lépések, eljárások, az egyes csomagolástípusokhoz rendelt betétdíj összegéről szóló viták. Több mint másfél évvel később, idén november 30-án beindították a romániai betétdíjas visszaváltási rendszert, amely a németországi után a második legnagyobb Európában.



Az első lépések

Augusztus 24-én kelt az a kormányhatározat, amely megbízta a RetuRO vállalatot a rendszer üzemeltetésével. A legfontosabb elem, hogy a román állampolgároknak 50 banis betétdíjat kell majd fizetniük a különféle italok – víz, üdítő, sör, bor, egyéb szeszesitalok – vásárlásakor, és a betétdíj összegét a pénztárgépes nyugta felmutatása nélkül visszakapják a fogyasztók, ha az italok csomagolását visszaváltják a kereskedőknél. Egy hónappal korábban Tánczos Barna akkori környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy egymillió lej értékben a román állam 20 százalékos részesedést vásárol az SGR-t kezelő vállalatban, amelyet három, italokat gyártó és forgalmazó szervezet alapított (a Román Sörgyárak Környezetvédelmi Egyesülete és az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért 30-30 százalékos, a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért, illetve a környezetvédelmi minisztérium révén az állam 20–20 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik). Ez azt jelenti, hogy a cég dualista rendszerben vezetett részvénytársaságként jött létre, amely a nonprofit elven alapul, vagyis az alapító okiratban kötelezettséget vállalt arra, hogy az esetleges nyereséget kizárólag a rendszer fejlesztésébe fekteti vissza.

Az SGR bevezetésének eredeti dátuma 2022 októbere volt, az iparág képviselőivel folytatott több tárgyalás után azonban a már említett november 30-ára módosították az időpontot. Ugyanakkor 2022. december 5-én a rendszert kezelő vállalat bejelentette, hogy Gemma Webb lesz a ReturRO vezérigazgatója és az igazgatótanács elnöke.

Néhány nappal a múlt év vége előtt a környezetvédelmi minisztérium illetékesei közölték, hogy megnyitották a kötelező regisztrációt az SGR platformján mindazon romániai kereskedők számára, amelyek 0,1 liter és 3 liter közötti űrtartalmú, üveg-, műanyag, illetve fémcsomagolású italokat (víz, üdítőitalok, sör, bor, egyéb szeszes italok) forgalmaznak. A regisztrációt elmulasztók számára 20–40 ezer lej közötti pénzbírságot helyeznek kilátásba.



Versenyfutás az idővel

A 2023-as év fordulópontnak számított a romániai csomagolóanyag-begyűjtési és -újrahasznosítási rendszer bevezetésében. Végtelennek tűnő viták alakultak ki az SGR beindításáról, egy adott ponton ennek az elhalasztását is követelték. Bár egy sor felvetett kérdés a mai napig nem tisztázott, Mir­cea Fechet jelenlegi környezetvédelmi miniszter kijelentette: „szeretném közölni a kételkedőkkel – akár gyártók, akár kereskedők –, hogy a betétdíjas visszaváltási rendszer, ahogyan azt már oly sokszor elmondtuk, idén november 30-án beindul. Ettől a dátumtól a román állampolgároknak 50 banis betétdíjat kell fizetniük a különféle italok – víz, üdítő, sör, bor, egyéb szeszes italok – vásárlásakor, és a betétdíj összegét a pénztárgépi nyugta felmutatása nélkül visszakapják, ha az italok csomagolását visszaváltják a kereskedők által felállított visszaváltó pontoknál.”



Hosszú folyamat

Az indítás azonban alapvetően a nullapontot jelentette a felhasználók számára. Fontos részlet ugyanis, hogy az új, visszaváltható csomagolóanyagok fokozatosan kerülnek csak forgalomba, lesz egy átmeneti időszak, amíg kimerülnek a régi készletek. A gyártóknál vagy a kiskereskedőknél jelenleg készleten levő, nem SGR-csomagolású termékek 2024. június 30-ig adhatóak el. Jövő év július 1-jétől csak az egyedi logóval és vonalkóddal ellátott betétdíjas termékek forgalmazhatók. Így a november 30-án elindult betétdíjas visszaváltási rendszer csak a Betétdíjas csomagolás logóval ellátott italcsomagolásokra érvényes, nem a kereskedőknél jelenleg készleten levő összes csomagolásra.

„A RetuRO ezért azt ajánlja a lakosságnak, hogy ne kezdje el a csomagolások felhalmozását a rendszer bevezetése előtt. Ezeket nem fogják elfogadni a visszaváltási pontokon, mivel nem szerepel rajtuk a betétdíjas garanciát tanúsító logó. A többi csomagolást továbbra is a csomagolások összes típusának újrahasznosítására létrehozott szelektív hulladékgyűjtő pontokon lehet leadni” – szögezték le közleményükben a vállalat képviselői. Ugyanakkor figyelmeztettek arra is: a visszaváltáshoz a csomagolásnak épnek, sérülésmentesnek kell lennie, hogy a visszaváltó automaták vagy a számláló- és válogatóberendezések be tudják fogadni a forma, méret és súly alapján. Emiatt teljesen ki kell üríteni őket, mert a bennük maradt folyadékmennyiség miatt a beolvasáskor és méréskor már nem fognak megfelelni az automatákba táplált súlynormáknak.

A rendszert kezelő vállalat október közepén átfogó tájékoztató kampányt indított a betétdíjas visszaváltási rendszer fontosságáról és előnyeiről. A Visszaváltás hórája elnevezésű sajtókampány részletezi az italcsomagolások visszaváltásának és a betétdíj átvételének lépéseit, illetve felhívja a lakosság figyelmét a tisztább és zöldebb környezet megteremtésében betöltött szerepére.



A visszaváltás infrastruktúrája

Ami a kiskereskedőktől begyűjtött italcsomagolások számlálására és válogatására szolgáló infrastruktúrát illeti, eddig három ilyen központot jelentettek be: egyiket a Bákó megyei Nicolae Bălcescu település, a másikat a Temes megyei Temesgyarmat, a harmadikat a Kolozs megyei Bonchida község fogadja be. E három közül elsőként november 27-én a bonchidait avatták fel. A Bákó megyei italcsomagolás-válogató központ a tervek szerint 2024 áprilisának végén kezdi el a működését 70 alkalmazottal, a temesgyarmati számláló-válogató központ beindítására még várni kell.

A RetuRO bejelentette, hogy a következő egy évben 17 központot nyit, ahova a mintegy 80 ezer kiskereskedőtől begyűjtött italcsomagolásokat fogják szállítani. Itt az italcsomagolásokat megszámolják, szétválogatják és előkészítik az újrahasznosító vállalatokhoz való szállításra, ahol új csomagolóanyagok előállításában használt újrahasznosított nyersanyagot állítanak elő belőle.

A környezetvédelmi miniszter legfrissebb becslései szerint 2026-ra az italcsomagolások visszaváltási aránya meghaladja a 90 százalékot.

„Egy olyan országban, ahol évente hatmillió tonna hulladékot termelünk, és új domborzati formaként megjelentek a szeméthegyek és a hulladéklerakók, mindenképpen üdvözlendő egy ilyen rendszernek a bevezetése. Mi 12–13 százalékos szelektív gyűjtési arányról indulunk, amellyel hol az utolsó, hol az utolsó előtti helyen állunk Európában. A ma elindított betétdíjas visszaváltási rendszernek köszönhetően reményeink szerint 2024-re 65 százalékra, 2025-re 80 százalékra, 2026-tól pedig – és ezt a törvénybe is befoglaltuk – 90 százalék fölé nő az italcsomagolások visszagyűjtési aránya” – fogalmazott Mircea Fechet az SGR-t elindító rendezvényen.