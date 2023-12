Székelyudvarhely gyászol

Büntetőjogi vizsgálat is indult a Székelyudvarhelyen összeomlott diákotthon ügyében. A város gyászolja a romok alatt elhunyt diákot, az önkormányzat lemondta a karácsonyi vásár és az óvévbúcsúztató zenés programjait, illetve a szilveszteri tűzijátékot. A lakhatatlanná vált kollégiumból a szülők hazavitték gyermekeiket, az épületben odaveszett ruháik és tanszereik pótlására gyűjtés indult.

A székelyudvarhelyi tragédia miatt már hétfőn este részvétét fejezte ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Klaus Iohannis államfő és Ligia Deca oktatási miniszter, tegnap reggel pedig Marcel Ciolacu kormányfő; mind­egyikük a tragédia körülményeinek mielőbbi kivizsgálását és a vétkesek felelősségre vonását követelte. Iohannis bejegyzésére rengeteg elmarasztaló válasz érkezett: sokan felelősnek tartják a történtekért, felrótták neki fényűző külföldi repülőútjait, semmittevését, ígéreteinek megszegését és a Képzett Románia programot is, amely semmit nem oldott meg az oktatás problémáiból.

Magyarországról Novák Katalin köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fejezte ki részvétét a gyászoló családnak; Semjén azt is közölte, hogy Magyarország kormánya minden segítséget megad az épület állapotának stabilizálásához és újjáépítéséhez. A magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet is lépett, hárommillió forinttal támogatja a leomlott bentlakás áldozatait, és gyűjtést szervez a károsultak javára. Az Óbudai Egyetem is gyűjtést szervez, emellett ötmillió forintot és szakmai segítséget ajánlott fel a romeltakarítási, illetve helyreállítási munkálatokhoz. Egy udvarhelyi taxivállalat a diákok ingyenes hazaszállítását ajánlotta fel.

Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester több más székelyföldi elöljáró után, tegnap délben részvételt; korábban csak egy tájékoztatást adott ki arról, hogy súlyos baleset történt a városban. A polgármesteri hivatal közleményben tudatta, hogy a karácsonyi vásár színpadi műsorait és a szilveszteri zenés programot, illetve tűzijátékot nem tartják meg.



Gyertyagyújtás a romoknál

A Tamási Áron Gimnázium bentlakásában 97, különböző középiskolákban tanuló diák lakott, az emeleten a lányok, a földszinten a fiúk hálótermei voltak. Az épület külső fala valamivel 16 óra után, pillanatok alatt omlott le, de a gimnázium tegnap kiadott közleménye szerint több bent tartózkodó diáknak sikerült kimenekülnie. A romok alatt elhunyt Sipos Dávid farkaslaki volt, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum diákja, aki pár nap múlva lett volna 18 éves. Az omlásból élve kimentett három lány közül kettő a székelyudvarhelyi kórházban fekszik, tegnap már jobban voltak; egyikük vállműtéten esett át, a másik sokkot kapott, mindkettőjüknek pszichológus segít feldolgozni a történteket. A harmadik, újraélesztett és gerinctörést szenvedett lányt Marosvásárhelyen ápolják, állapota továbbra is válságos. A bentlakás többi diákjának a Református Gimnázium kollégiumában kínáltak fel szállást a hatóságok, de a szülők hazavitték őket. A város iskoláinak osztályközösségei tegnap sorra ellátogattak a hétfői tragédia helyszínére és néma gyertyagyújtással emlékeztek elhunyt társukra.



Nem ellenőrizték az épületet

Ligia Deca oktatási miniszter is gyertyát gyújtott az elkerített romok előtt, és a kórházba is ellátogatott, miután a helyi önkormányzat és az érintett tanintézmények képviselői­vel találkozott és megtekintette a részben leomlott épületet. A megbeszélés után elmondta: az ingatlan a gyulafehérvári római katolikus érsekség tulajdonában van, ettől bérli az önkormányzat, így „az épület biztonságossá tételének felelőssége megoszlik a tulajdonos és az ingatlan adminisztrátora között”, de egyik sem ellenőriztette az épületet földrengésbiztonság szempontjából. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy létezik egy jogszabály, amely lehetővé teszi a szeizmikus kockázat felmérését az iskolaépületek esetében, és felszólította az illetékes hatóságokat, hogy vegyék igénybe az erre a célra, illetve állagjavító munkálatokra elkülönített pénzalapokat. Közölte, hogy kiküldi a helyszínre a tárca ellenőrző testületét, amely megvizsgálja, betartották-e az illetékesek az oktatási törvény és az ehhez kapcsolódó másodlagos jogszabályok előírásait, mert „ez az eljárás ilyen esetekben”. Hozzátette: ki kell derülnie, hogy kiket terhel a felelősség a történtekért, és a vétkeseket meg kell büntetni.

A Hargita megyei rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve testi sértés gyanújával hivatalból indított eljárást, a nyomozást azonban átvette a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság Ügyészsége. A prefektúra vegyes bizottságot hozott létre az omlás okainak kivizsgálására és összehívta a vészhelyzeti bizottságot, a prefektus pedig az iskolajavítási és -felújítási munkálatok idején hozott intézkedések ellenőrzését kérte az egész megyében. Az omlásnál az építésügyi felügyelet szakértői kezdtek vizsgálódni, hogy kiderítsék, milyen okok vezettek a tragédia bekövetkezéséhez.

Médiabeszámolók szerint a több mint százéves, általános felújításra váró kollégiumi épület leomlott fala mellett a szennyvíz és esővíz elvezetését célzó, engedélyezett munkálatok zajlottak. A fal mellett mély árkot ástak, az épületet azonban nem ürítették ki a munkálatok idejére, pedig a diákotthonban lakó tanulók – szemtanúk állítása szerint – már napokkal korábban jelezték, hogy a fal repedezik.



Az érsekség is kivizsgálást indított

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye megdöbbenve és szomorúan értesült a székelyudvarhelyi tragédiáról és belső kivizsgálást indított – írja az intézmény, amelynek tegnap kiadott közleménye az iskola történetét is feleleveníti. Az 1948-ban államosított épületegyüttes – két iskola és egy bentlakás – 2004-ben került vissza az egyház tulajdonába, azóta Székelyudvarhely önkormányzata bérli; a befolyt bért az érsekség majdnem teljes egészében az épületek legsürgősebb állagrendezésére fordította vissza. Az átfogó felújítási munkálatok több millió eurós fedezetének előteremtésén az érsekség fáradozott, a két iskolaépület felújítása lezárult, a bentlakás felújítása jövő évben kezdődött volna. Az érsekség tudott a közelben folyó kerítésjavításról és vízelvezetési munkálatokról, a bentlakás épületének esetleges szerkezeti problémáiról azonban nem, és ilyeneket az épület használói sem jeleztek. Az omlás okát szakértők bevonásával mielőbb tisztázni szeretnék – olvasható a közleményben, amely szerint dr. Kovács Gergely érsek még a tragédia estéjén a helyszínre sietett, és tegnap részt vett az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszéléseken „mind a felelősségek kapcsán, mind a tanulóknak, családjaiknak, a pedagógusoknak és az érintetteknek nyújtandó támogatás érdekében”; az udvarhelyi kórházban kezelt diáklányokat is meglátogatta. Az érsekség végül köszönetet mond az imáikért és az együttérzésért.