A vetítések programja (5 perc eltéréssel változhat): ma 18–18.10-ig Református Kollégium, 18.10–18.41-ig Székely Mikó Kollégium, 18.41–19.43-ig Váradi József Általános Iskola, 19.43–20.09-ig 5–8. osztályosok minden iskolából, 20.09–20.15-ig 9–12. osztályosok minden iskolából, 20.15–21 óráig válogatás a legjobb rajzokból. Pénteken: 18–19 óráig díjátadó ünnepség, 19–19.30-ig nyertes rajzok vetítése.

Karácsonyvárás Háromszéken

KÉZDIVÁSÁRHELY. Idén is megnyitotta kapuit a W. Wegener parkban a karácsonyi gyermekváros, Kézdivásárhely mesevárosa. A mai program: 17 órától díjátadó ünnepség: mézeskalácsverseny – kikiáltják Kézdivásárhely legjobb házi készítésű mézeskalácsát; 18 órától a kantai Szentháromság római katolikus templom kórusa; 18.30-tól a Manócska Napközi Otthon gyerekkórusa – Manódaloda; 18.40-től KRK Band: Adventre hangoló; 19 órától Mozsikácska: interaktív ünnepi gyermekkoncert; 19.30-tól áldás és a betlehemi láng átadása. Állandó programok: 17–19 óráig gyermekfoglalkozás a Zöld Nap Egyesület szervezésében: Pörög a család! – karácsonyi változat; Utazz a kisvonattal!; 17–20 óráig karácsonyi vásár, Manógyár: karitatív akció, karácsonyi óriás színező, Élő betlehem és lovas szánozás a Székely Kutya Klub szervezésében, 18–20 óráig Találkozz a Mikulással!

KOVÁSZNA. Ma 17 órától a Kovásznai Művelődési Központban a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanárainak és diákjainak jótékonysági karácsonyi műsora; 17.30-tól a művelődési ház melletti szabadtéri színpadon Karácsonyi fények címmel a kovásznai 1-es számú napközi csoportjainak ünnepi műsora. Pénteken: 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum ünnepi műsora; 17.30-tól a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ SICTON zenekarának műsora; 18 órától a belvárosi református templomban Fölöttünk új csillag ég! címmel a Consonantia együttes karácsonyi koncertje.

SEPSIBÜKSZÁD. Ma 16 órától a kultúrotthonban a Mikes Ármin Általános Iskola diákjai mutatják be karácsonyi műsorukat.

Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓBAN. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától bemutatja Echoes of Here című új produkcióját. Koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház december 22-én, pénteken 19 órától a gelencei kultúrotthonban mutatja be Születnie kell valakinek című adventi invoká­cióját. Az előadást Lung László Zsolt rendezte, közreműködik az Evilági zenekar, Elek Ágota és Kiss László színművészek, valamint Nánia Hanna, Keserű Kincső, Nagy Tarczali Viktória és Simon Vizi Dorka. Jegyár: 15 lej.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a bábszínház december 21-én, csütörtökön 18 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játssza Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve alapján. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet (Csüdöm Eszter). A jegy kiváltható fél órával a kezdési időpont előtt a helyszínen. Egy jegy ára 10 lej (felnőttnek, gyermeknek egyaránt). * Idén is szeretettel meghívnak minden családot, ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, advent negyedik vasárnapján az angyalváró előadásra. A belépés ingyenes, a terem mérete azonban korlátozott, ajánlott tehát, hogy időben foglaljunk helyet.

Zene

JUBILEUMI KONCERT. A Semaphore együttes 3. jubileumi nagykoncertje december 23-án, szombaton 21 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előcsarnokában. Jegyek elővételben 30 és 50 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában, valamint a koncert előtt a helyszínen vásárolhatók.

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében december 23-án, szombaton 18.30-tól a Kikapcs-olsz zenekar tart karácsonyváró koncertet. A belépés díjtalan. * A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 23-án, szombaton 18 órától a Kézdivásárhelyi Tanulók Klubja karácsonyi koncertjére kerül sor. * A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban december 26-án, kedden 18 órától fellépnek a templom gyermek- és felnőtt kórusai, a Tanulók Klubja Fúvószenekara és egyéni előadók (orgona, zongora, ének). A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

Hitvilág

BETLEHEMI BÉKELÁNG. A betlehemi láng a krisztusi szellemiség szimbóluma, mely nagy út során ér el hozzánk. A Romániai Magyar Cserkeszszövetségnek köszönhetően a betlehemi láng az idén is ott lesz templomainkban. December 23-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a 18 órakor kezdődő szentmise részeként ki-ki otthonába is vihet a lángból. Ne felejtsenek gyertyát, lámpást vinni magukkal, hogy hazavihessék a szeretet szimbólumát. Ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé, nincs egyházhoz, felekezethez kötve. A cserkészektől kérhető, hazavihető, továbbadható, hogy minél több családhoz

eljusson.

Mozi

A Művész mozi mai műsora: 16.15-től Kacsalábon (magyarul beszélő), 16.30-tól Wonka (román feliratos), 18.15-től 30 nap maximum (magyarul beszélő), 18.45-től Cicaverzum (magyar vígjáték), 20 órától Napóleon (magyarul beszélő), 20.30-tól Caravaggio árnyéka (román feliratos).

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Erdővidék Kultúrájáért Díj Lőrincz Sándor tanárnak. 19.54 Advent második vasárnapja Baróton. 20.21 Adventi adománygyűjtő zenés istentisztelet a Székelyszáldobosi Unitárius Egyházközség segítésére. 20.50 Ó, jöjj el, Messiásunk! – adventi kórustalálkozó. 20.30 Advent harmadik vasárnapja Nagybaconban és Baróton. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv You­Tube-csatornán.

A kalandvonat ünnepi különjáratai

A Vadon Egyesület szervezésében a SepsiTour kalandvonat ünnepi különjáratokkal közlekedik az ünnepek alatt (január 6-ig) Sepsiszentgyörgyön. A karácsonyi díszekbe öltöztetett kalandvonat kényelmes ülésekkel és ünnepi zenével várja az érdeklődőket. A járatokra december 23-áig lehet felszállni, a kisvonat négy városnegyedből szállítja az utasokat a karácsonyi vásárba mindennap 16 és 19 óra között. Szombaton dél­előtt a kisvonat a Bod Péter Megyei Könyvtártól a Sepsi Aréna melletti korcsolya­pályához szállítja a jeges sportok kedvelőit. Útvonalak, indulási helyek és időpontok a karácsonyi vásárba: 16 óra Állomás negyed – a vasútállomás előtti buszmegálló; 17 óra Szemerja negyed – a Bertis üzlet előtti buszmegálló; 18 óra Csíki negyed – a Bertis üzlettel szembeni buszmegálló; 19 óra Olt negyed – a Nicolae Iorga utcai buszmegálló. A kisvonat minden esetben a Bod Péter Megyei Könyvtár elé érkezik. Jegyek a vonaton vásárolhatók felnőtteknek 12, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 6 lejért.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

Ünnepi programok

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM nyitvatartási rendje az ünnepek alatt: december 23-án, szombaton és 24-én, vasárnap 9–14 óráig, 25-én,

hétfőn és 26-án, kedden zárva. December 27–29. között a múzeum 9–16 óráig,

30-án és 31-én 9–14 óráig láto­gatható.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR december 23–26., illetve december 30. és január 2. között zárva tart. 2024-ben az első nyitvatartási nap január 3-a, szerda.

A TEGA RT. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy irodáiban december 25–26-án szünetel az ügyfélfogadás, a hulladékelszállítás azonban a megszokott program szerint zajlik. Arra kérik a városlakókat, hogy az ünnepek alatt lehetőség szerint a csomagolóanyagokat ne a szelektív kukák mellé tegyék – ugyanakkor ha azt tapasztalják, hogy felgyűlt a hulladék a konténerek környékén, jelezzék ezt a Tega Facebook-oldalán.

A MULTI-TRANS RT. értesíti utasait, hogy december 24-én, vasárnap az autóbuszok 18 óráig közlekednek. A városi buszok 25-én, hétfőn szombati menetrend szerint, félóránként fognak közlekedni, az 5-ös (Sepsi Aréna), illetve 18-as (Sugásfürdő) járatok ezen a napon nem üzemelnek; 26-án, kedden az autóbuszok szombati menetrend szerint, félóránként fognak közlekedni.