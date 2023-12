A Diakónia gyermeksegítő programja a svájci HEKS Alapítványnak, helyi önkormányzatoknak, a megyei tanácsnak és a helyi Rotary Klubnak köszönhetően izmosodott meg az elmúlt több mint egy évtizedben, és amikor a svájci partner kiszállt, jókora összeg hiányzott: pontosabban minden gyermek után havonta száz lej. Ekkor társult Torma Verához, a DKA gyermek- és családsegítő szolgálata vezetőjéhez Bokor-Tóth Orsolya, aki önkéntesként felvállalta a támogatói kampány irányítását, és minden lehetőt megmozgatott az ügy érdekében. Létrehozták a KinderEd projektet, és hirdették, hogy a tanév kilenc hónapján keresztül havi száz lejjel lehet támogatni a gyermekek étkeztetését, oktatását, nevelését, és két alkalommal nagyobb vállalkozói rendezvényen is gyűjtöttek a program javára. Időközben elindították a nyolcadikos diákok és végzős szakiskolások pályaorientációs tanácsadását, újabb munkatársakat vontak be. Apor Zsuzsa továbbra is a délutáni programot követte a terepen, ahol gyakran találkozott a mélyszegénység különböző megnyilvánu­lásaival.

A gyermeksegítő program működtetői úgy gondolják, az összefogás azoknak a női vállalkozóknak, cégek támogatói lehetőségeit ismerő könyvelőnőknek, oktatóknak, jótékonykodó édesanyáknak, iskolavezetőknek köszönhető, akiket a Diakónia megkeresett, és első szóra támogatókká váltak, környezetüket is bevonták ebbe a tevékenységbe, férjeket, férfi cégvezetőket állítottak az ügy mellé, illetve azoknak, akik hívás nélkül jelentkeztek, hogy segítenek. A hétfői találkozó szervezői úgy gondolják, érdemes elindítani egy Nők a gyermekekért klubot, amelyben újabb ötletek születhetnek, mit lehet még tenni azokért a gyermekekért, akiknek egyetlen esélye a boldoguláshoz, ha segítők fogják meg a kezüket.