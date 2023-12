Boldog ünnepeket kívánunk!

A gyermekeiket elkísérő szülőket, illetve nagyszülőket is beleértve közel százan vonultak fel a Míves Háztól, elöl láncos botot csörgető legények, majd lampionokat lóbáló gyerekek s a zenét szolgáltató Melkuhn Robi és barátai. A menetet Benkő Éva irányította, ott volt Ördögh Éva osztálya a Mikes-iskolából, de mások is csoportokban vagy egyénenként a város különböző tanodáiból, no meg a „kemény mag”: Guzsalyasék gyermektáncházas növendékei.

Szólt az ének meg a jókívánság, legtöbbször az ősi kénosi rigmus: dehó-reme-róma, no meg a főtéri karácsonyi vásáros bódék között elhaladva mindenkinek boldog ünnepeket kívántak. A városháza előtt Vargha Fruzsina és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek fogadták jelképesen a város teljes lakosságának szánt jókívánságokat, énekeket, mondókákat, majd csokival kínálták az aprónépet.

A polgármesteri hivatal elől hagyomány szerint a György családhoz vonult a társaság nagy része. Teréz és Zsolt kaláccsal, teával, forralt borral várta a regö­söket, és megköszönte a jókívánságokat, a maguk rendjén ugyanazt kívánva viszont.