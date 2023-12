Következő lapszámunk december 27-én, szerdán jelenik meg.

Zene

JUBILEUMI KONCERT. A Semaphore együttes 3. jubileumi nagykoncertje december 23-án, szombaton 21 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előcsarnokában. Jegyek elővételben 30 és 50 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában, valamint a koncert előtt a helyszínen vásárolhatók.

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében december 23-án, szombaton 18.30-tól a Kikapcs-olsz zenekar tart karácsonyváró koncertet. A belépés díjtalan. * A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 23-án, szombaton 18 órától a Kézdivásárhelyi Tanulók Klubja karácsonyi koncertjére kerül sor. * A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban december 26-án, kedden 18 órától fellépnek a templom gyermek- és felnőtt kórusai, a Tanulók Klubja Fúvószenekara és egyéni előadók (orgona, zongora, ének). A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától a gelencei kultúrotthonban mutatja be Születnie kell valakinek című adventi invokációját. Az előadást Lung László Zsolt rendezte, közreműködik az Evilági zenekar, Elek Ágota és Kiss László színművészek, valamint Nánia Hanna, Keserű Kincső, Nagy Tarczali Viktória és Simon Vizi Dorka. Jegyár: 15 lej.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház december 26-án, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Echoes of Here című produkcióját játssza. Koreográfus: Ermira Goro. Időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyi stúdiótermében a bábszínház idén is szeretettel meghív minden családot, ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, advent negyedik vasárnapján az angyalváró előadásra. Műsoron a Nagy Kopeczky Kálmán rendezte Betlehem című angyaljáték. A belépés ingyenes, a terem mérete azonban korlátozott, ajánlott tehát, hogy időben foglaljunk helyet. Érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet (Csüdöm Eszternél).

Hitvilág

BETLEHEMI BÉKELÁNG. A Romániai Magyar Cserkészszövetségnek köszönhetően a betlehemi láng idén is ott lesz templomainkban. December 23-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a 18 órakor kezdődő szentmise részeként ki-ki otthonába is vihet a lángból. Ne felejtsenek gyertyát, lámpást vinni magukkal, hogy hazavihessék a szeretet szimbólumát.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától A fiú és a szürke gém (román feliratos), 16.45-től Kacsalábon (magyarul beszélő), 18.15-től Wonka (román feliratos), 18.30-tól Van valami a pajtában (román feliratos), 20.30-tól Aquaman és az elveszett királyság (román feliratos), 20.45-től A győztes gól (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Katicabogár és Fekete Macska kalandjai (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.45-től A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 16.30-tól Az első igazi karácsony (románul beszélő), 18 órától Aquaman és az elveszett királyság (román feliratos), 18.30-tól Cicaverzum (magyar vígjáték), 20.15-től Napóleon (magyarul beszélő), 20.30-tól Caravaggio árnyéka (román feliratos). Vasárnap és 26-án, kedden a mozi zárva tart.

Ünnepi programok

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM nyitvatartási rendje az ünnepek alatt: december 23-án, szombaton és 24-én, vasárnap 9–14 óráig, 25-én, hétfőn és 26-án, kedden zárva. December 27–29. között a múzeum 9–16 óráig, 30-án és

31-én9–14 óráig látogatható. • A Lábas Ház zárva tart január 3-ig, ezért a kiállítások nem látogathatóak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR december 23. és 26., illetve december 30. és január 2. között zárva tart. Az új év első nyitvatartási napja szerda, január 3.

A TEGA RT. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy irodáiban december 25-26-án szünetel az ügyfélfogadás, a hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik. Arra kérik a városlakókat, hogy az ünnepek alatt lehetőség szerint a csomagolóanyagokat ne a szelektív kukák mellé tegyék – ha azt tapasztalják, hogy felgyűlt a hulladék a konténerek környékén, jelezzék ezt a Tega Facebook-oldalán.

A MULTI-TRANS RT. értesíti utasait, hogy december 24-én, vasárnap az autóbuszok 18 óráig közlekednek. A városi buszok 25-én, hétfőn szombati menetrend szerint, félóránként fognak közlekedni, az 5-ös (Sepsi Aréna), illetve 18-as (Sugásfürdő) járatok ezen a napon nem üzemelnek; 26-án, kedden az autóbuszok szombati menetrend szerint, félóránként fognak közlekedni.

Karácsonyvárás Háromszéken

KOVÁSZNA. Ma 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum ünnepi műsora; 17.30-tól a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ SICTON zenekarának műsora; 18 órától a belvárosi református templomban Fölöttünk új csillag ég! címmel a Consonantia együttes karácsonyi koncertje. Szombaton: 18 órától a negyedik adventi gyertya meggyújtása a Művelődési Ház előtti téren – igét hirdet: Balogh Zoltán református esperes, beszédet mond Jeszenovics Károly, Kovászna város alpolgármestere, közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség Szívmelengetők ifjúsági zenekara Vajna János és Antal Ernő vezetésével; 18.30-tól a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében a Kikapcs-olsz! Ifjúsági Zenekar karácsonyváró koncertje. Vasárnap: a 11 órától kezdődő istentiszteleten a Kovászna Belvárosi Református templomban mutatja be Karácsonyi gitárok című műsorát a Művelődési Ház Neogitár-Alfa nevű zenekara Kurta Béla vezetésével.

SZÖRCSE. A szörcsei imaterem előtt december 23-án, szombaton 17 órától karácsonyi vásárt tartanak. Lehet vinni süteményeket és kézműves termékeket.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 112). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. 25-én, hétfőn 8–12 és 16–20 óra között a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (0267 351 025), 26-án, kedden 8–12 és 16–20 óra között a Gróf Mikó Imre utca 392-es Dona (0372 409 392) gyógyszertár szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).