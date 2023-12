Következő írásunk

Szőcs Botond már diákként annyit zongorázott, hogy tanárai arra biztatták, ne gyakoroljon olyan sokat, pihenjen is, ám ő ennek ellenére már akkor sem tudott megállni. A fiatal, huszonnyolc esztendős zongoraművész nem csupán elismert virtuóz, hanem igazi lokálpatrióta is: megtalálta helyét és nagyon jól érzi magát szülővárosában, Sepsiszentgyörgyön, és bár a világ számos nagyvárosában, országában koncertezett, eszébe sem jutott, hogy elmenjen innen. Lépjen fel bárhol, örömmel tér vissza Sepsiszentgyörgyre: állandó mozgásban, lendületben él és művészetében folyamatosan felfelé tekint, felfelé törekszik. Szerencsésnek érzi magát azért is, mert munkája azonos a hobbijával, így még a fáradság is pihentető, ám valójában ő maga saját szerencséjének kovácsa.