Betömik a kiásott árkot Székelyudvarhelyen

Ezen a héten kezdenék el a sürgős állagmegőrzési munkálatokat a részben leomlott székelyudvarhelyi diákotthon épületénél. Eközben a diákok anyagi javainak a pótlása is zajlik a támogatásoknak köszönhetően – tájékoztatott a Tamási Áron Gimnázium vezetősége. Az intézmény közleménye szerint az egyharmad részben leomlott épületet jelenleg biztonsági okokból, valamint a bűnügyi nyomozást folytató szervek és a munkaügyi felügyelőség tilalma miatt nem lehet megközelíteni.

A Hargita megyei építkezési felügyelőség elrendelte minden munkálat leállítását, és a kiásott részek azonnali betömését kérte, utóbbira a hatósági tiltás miatt még nem kerülhetett sor. Az építkezési felügyelőség az épület megmaradt részének állagmegőrzését és biztonságos megközelítését célzó, független szakértői munka elkészítésére is utasítást adott. Az állagmegőrzési szakvéleményt szombaton adta át a szakértő, aki szintén sürgősen elvégzendő feladatként határozta meg a kiásott árkok betömését – tudatja az iskola. Az épület tulajdonosaként a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ma kérni fogja a megmaradt épületrészek állagmegőrzési munkálatainak engedélyezését a székelyudvarhelyi polgármesteri hivataltól, illetve a nyomozó hatóságoktól; amint megvan az engedély, megkötik a szerződéseket, és összeáll a csapat a sürgősségi állagmegőrző munkálatok elvégzésére.

„Azon dolgozunk, hogy segítsük a bajbajutottakat, enyhítsük a kárt, kezeljük a helyzetet, különböző szervezetekkel, szakemberekkel, a gyulafehérvári érsekséggel, valamint a hatóságokkal együttműködve” – hangsúlyozza a közlemény. Az iskola vezetősége részletesen beszámol arról, hogy a december 18-án bekövetkezett tragédia utáni napokban osztályfőnökök, lelkészek, pszichológusok segítettek a diákoknak a történtek feldolgozásában, és a bentlakók anyagi veszteségeit is összeírták, pótlásuk folyamatban van. A legsürgősebb eszközök – szemüveg, kontaktlencse, gyógyszer, fogszabályzó, laptop, táblagép, töltő stb. – beszerzése és az új személyi okmányok elkészítése elkezdődött. Az eddig befolyt adományokat és felhasználásukat is felsorolja a közlemény, amely végül az omlásban érintettek türelmét kéri. Az iskolaigazgató egyébként már a tragédia után felajánlotta lemondását, ám ezt nem fogadták el.



Volt műszaki felmérés

Igazságtalan és méltatlan az egyháztól elvárni az önkormányzatoknak bérbe adott iskolaépületek fenntartását, amikor a bérleti díj sokszor az állagmegóvásra sem elegendő, és az egyház mindmáig nem kapta vissza a szociális és oktatási intézményrendszer működtetését biztosító, a kommunizmus idején államosított tulajdonait – írja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség a romkat.ro honlapon pénteken közölt állásfoglalásában, arra reagálva, hogy Ligia Deca oktatási miniszter és a román média felvetette az egyház felelősségét a halálos áldozatot is követelő székelyudvarhelyi tragédia ügyében.

Az állásfoglalás rámutat: a két iskolaépületből és a diákotthonból álló épületegyüttest 2004 óta Székelyudvarhely önkormányzata bérli, az eredetileg megállapított évi 23 784 lejes bérleti díj az újratárgyalások folyamán fokozatosan emelkedett 300 ezer lejre. „Bár ezek az összegek magasnak tűnhetnek, az épületek legsürgősebb állagmegóvásának költségeit is csak részben fedezték. A két iskolaépület felújításához sem helyi önkormányzati, sem más román állami támogatást nem kaptunk. A rehabilitációt a magyar állam karolta fel, és biztosította az ahhoz szükséges több millió eurós befektetést” – emlékeztetett az érsekség, amely azt is felidézi: a római katolikus egyház 482 tanintézményt működtetett Erdélyben 1948-ig, amikor a román állam egyetlen tollvonással valamennyit államosította. Ezen ingatlanoknak mindössze kis részét szolgáltatták vissza 1990 után. A 60–70 éves állami használat után ezek az épületek rossz, nemegyszer használhatatlan állapotban kerültek vissza az egyházhoz, és azon tulajdonokat (erdők, mezők, bérépületek stb.), amelyek 1948 előtt az épületek fenntartását biztosították, nem szolgáltatták vissza. A visszaszolgáltatott épületekben javarészt állami intézmények működnek ma is (tanintézmények, kórházak, hivatalok stb.), olyan bérleti díjakért, amelyek az állagmegóvásra sem elegendőek – mutat rá az állásfoglalás.

Az érsekség cáfolja Ligia Deca azon állítását is, miszerint a részben leomlott székelyudvarhelyi kollégiumon nem végeztek szeizmológiai felmérést, és nem lehetett tudni, hogy omlásveszélyes: mint írják, a Tamási Áron Gimnázium két iskolaépületének felújítása után, 2022 februárjában az érsekség megújította a szerződést a projektmenedzserrel, hogy előkészíthesse a diákotthon épületének felújítását. Az erre vonatkozó vaskos dokumentáció tartalmaz egy 2023 augusztusában elvégzett geotechnikai tanulmányt is, egy több mint százoldalas műszaki szakvéleményt a bentlakásos épületről, és ez a részletes szeizmológiai felmérés nem állapított meg strukturális vagy szerkezeti problémákat, a szakemberek mindössze kisebb beavatkozások elvégzését javasolták.