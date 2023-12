Felszerelték a digitális vízórákat

Lezárult a megyeszékhelyen a digitális vízórák beszerelése, a távolról is leolvasható mérőeszközök megvásárlása egy uniós pályázat révén valósulhatott meg. A beruházásnak köszönhetően a következőkben a regionális vízszolgáltató munkatársai táblagépek segítségével végzik majd az adatgyűjtést.

A Közüzemek Rt. tájékoztatója szerint Sepsiszentgyörgyön a magánházak vízóráit és a tömbházak főóráit cserélték újakra. A leszerződött 3000 vízórából a telepítést végző cég összesen 2920-at szerelt fel, a többi mérőműszert a vízszolgáltató szakemberei szerelik fel a következő időszakban. Kozsokár Attila vezérigazgató jelezte, a munkálatokat végző cég nem volt következetes, nem tartották a megbeszélt határidőket, így történhetett meg, hogy bizonyos helyszíneken az órák felszerelése érdekében több alkalommal is el kellett zárniuk a vizet. Az igazgató fontosnak tartja, hogy a digitális vízórák révén az intézmény megbízható fogyasztási adatokkal rendelkezik majd, ugyanakkor az ügyfeleket is mentesítik egy plusz teendőtől. „A felszerelt közel 3000 óra nagyjából a városi főórák felét teszi ki, ezt a fejlesztési irányt mindenképp folytatni akarjuk a következő években, kiterjesztve valamilyen módon a tömbházi fogyasztókra is: találunk rá vagy EU-s, vagy más alapokból lehetőséget” – szögezte le. (dvk)