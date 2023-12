Átadták a csíkszeredai felüljárót

A városháza két éve kötött szerződést a Strabag Kft.-vel, amely a régi szerkezet gerendázatát elbontva, másfél méteres gyalogos- illetve egyméteres kerékpársávval kibővítve gyakorlatilag újjáépítette a felhajtókkal együtt 500 méter hosszúságú, irányonként továbbra is egy-egy forgalmi sávval rendelkező felüljárót, amelynek teherbírását múlt héten 34 darab, egyenként 30 tonnás (megrakott) teherautóval tesztelték. Avatásán a város elöljárói mellett Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is részt vett. Korodi Attila polgármester többek között elmondta: az új híd nem ötven, hanem száz évre épült, és mivel nemcsak Csíkszeredát köti össze Székelyudvarhellyel, hanem a Ligat városrészt is a városközponttal, Ligat-hídnak nevezték el. Bors Béla alpolgármester közölte: a 60 millió lejes beruházáshoz a város 17 millió lejnyi (költségvetési, illetve európai uniós) támogatást kapott, a többi a csíkszeredai adófizetők hozzájárulása.