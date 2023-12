Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház december 31-én, vasárnap 18 órától a nagyteremben Kander–Ebb–Fosse: Chicago című musicaljét játssza. Rendező: Puskás Zoltán. Korhatár: 15+.

SZILVESZTERI KOMÉDIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében december 30-án, szombaton 18 órától az Udvartér Színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közös produkciója, Georges Feydeau Zsákbamacska című komédiája alapozza meg a szilveszteri hangulatot. Jegyek szabad eladásban kaphatóak, a Kosztándi Jenő-, illetve Boér Géza-bérlettel a későbbiekben lesz megtekinthető az előadás. A darabot Barabás Árpád rendezte, főszereplők: Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója, illetve Gecse Noémi, az Udvartér Színház színművésze.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek alkalmából színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. A kétszeri belépésre szóló ajándékutalványok 60 és 80 lejbe kerülnek, a négyszeri belépésre szólóak pedig 120 és 160 lejbe, az előadások jegyáraihoz mérten. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet, online lehetőség nincs.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A kis herceg című, ma 18 órától tervezett sepsiszentgyörgyi előadása objektív okok miatt elmarad. Az előre megváltott jegyekkel kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonon lehet Csüdöm Eszternél.

Hitvilág

ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT. Aprószentek ünnepén, ma életvédő zarándoklatot tartanak Sepsiszentgyörgyön a Pro Vita Hominis Társaság szervezésében. A program: a belvárosi Szent József-templomban 17 órától szentségimádás, engesztelés a sok millió meg nem született áldozatért, 18 órától szentmise, 19 órakor indulás a Szent József-templomból a Kórház utcán fel, majd a Stadion utcán át a megyei kórház udvarán található Anyaság védelmében szoborig, ahol elhelyezik a kegyelet és kiengesztelődés égő gyertyáit. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, a meg­adott útvonalon bárhol lehet csatlakozni.

APA-LÁNYA NAP SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat és a Szent Gellért Alapítvány apa-lánya lelki napot szervez január 13-án, melynek ez alkalommal a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia ad otthont. A mottó, amely köré a lelki nap eseményei szerveződnek: Konfliktusaink feloldása a megbocsátás által. Hogyan írjuk újra a múltat? További információk és regisztráció a csaladpasztor.com/apa-lanya-lelkinap-1 címen.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 11 órától Kívánság (magyarul beszélő), 11.15-től Katicabogár és Fekete Macska kalandjai (románul beszélő) és 16.15-től magyarul beszélő, 16.45-től 30 nap maximum (román feliratos) és 20 órától magyarul beszélő, 18.15-től Hulló levelek (román feliratos), 18.30-tól A győztes gól (román feliratos), 20.30-tól Cicaverzum (magyar romantikus vígjáték).

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Karácsony után. Ugyan ma már nem sokan élnek a lehetőséggel, de a templomok ajtaja ma is nyitva van, és a szertartásokat a lelkészek elvégzik karácsony harmadnapján is. ♦ Aprószentekelés Nagykászonban. December 28-a, aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. Ezen a napon a magyar nyelvterületen a fiúgyermekek, legények felkeresték a lányos házakat és megvesszőzték őket. Ezt azzal magyarázták, hogy Betlehemben a fiúgyermekek haltak meg, ezért ilyenkor a lányoknak kell szenvedniük. A vesszőzés a katolikus kászoni falvakban még ma is élő szokás. ♦ Klasszikus zene.

Röviden

AUTÓBUSZ. A Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít január 7-én Madéfalvára, majd onnan tovább Marosvásárhelyre a Kultúrpalotához a Siculicidiumra emlékező rendezvényeire. Jelentkezni lehet január 4-én 19 óráig a 0770 997 156-os és a 0744 834 617-es telefonszámon.

TÚRA. A háromszéki EKE január 2-án tartja hagyományos kijózanító túráját a következő útvonalon: sepsiszentgyörgyi stadion, Ezeréves erdő, Biróné pusztája, Erős-oldal, Honvédkút, Gyertyános-kút, Sugásfürdő. Indulás 8 órakor. Ki-ki vigyen bográcsba valót. Túravezető: Vasile Păun és Dukrét Lajos.

VÍZÓRACSERE. A Közüzemek Rt. felhívja azon sepsiszentgyörgyi fogyasztók figyelmét, akiknél vízórát cseréltek az elmúlt hetekben, hogy ha a munkálatok után bármilyen problémát észlelnek, jelezzék a 0744 326 104-es telefonszámon a diszpécsernek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 112). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Lakossági fórum Baróton

Barót Város Önkormányzata ma 18 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében tartja beszámoló, évértékelő találkozóját. A lakossági fórumra hívnak és várnak minden érdeklődőt.

A kalandvonat ünnepi különjáratai

A Vadon Egyesület szervezésében a SepsiTour kalandvonat ünnepi különjáratokkal közlekedik január 6-ig Sepsiszentgyörgyön. Szombat délelőtt a kisvonat a Bod Péter Megyei Könyvtártól a Sepsi Aréna melletti korcsolyapályához szállítja a jeges sportok kedvelőit.

Év végi munkarendek

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM december 29-ig 9–16 óráig, 30-án és 31-én 9–14 óráig látogatható. ♦ A Lábas Ház január 3-áig zárva tart, az ottani kiállítások nem látogathatóak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR december 30. és január 2. között zárva tart. Az új év első nyitvatartási napja január 3., szerda.

TEGA RT. Január 1-jén és 2-án az ügyfélfogadás szünetel, és a szelektív hulladékot sem szállítják el (ezt január 15–16-án pótolják). A Tega Rt. kéri a városlakókat, hogy az ünnepek alatt a csomagolóanyagokat ne a szelektív kukák mellé tegyék, s ha azt tapasztalják, hogy felgyűlt a hulladék a konténerek környékén, jelezzék a Tega Facebook-oldalán.

A MULTI-TRANS RT. értesíti az utasokat, hogy december 31-én, vasárnap az autóbuszok Sepsiszentgyörgyön 18 óráig közlekednek. Január 1-jén, hétfőn az autóbuszok nem járnak, január 2-án, kedden a szombati menetrend szerint közlekednek.