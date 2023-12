Bennem mégis csend van. A szívem mélyén veled vagyok ma, Istenem. Jobban mondva érzem, hogy te velem vagy… te vagy velem ma is, mint az év összes napján. Mert valóban úgy telt el ez az év, a 365 nap, hogy te velem voltál felkelésemben, munkálkodásomban, járás-kelésemben és pihenésemben. Ott voltál a terveimben és álmaimban, erősítettél a sötét vermekben, és magasra emeltél az örömeimben. Istenem, hálát adok neked, hogy mindig dolgom végére értem, és mindig megláthattam: amiben te hátszélként ott vagy, az sikerül. De hálát adok azért is, hogy a férjem sok nehéz terhét, amit családfőként cipelt, sokszor enyhítetted, és köszönöm, hogy gyermekeim kezét akkor is fogtad, amikor én nem foghattam. Köszönjük, hogy a tenyereden hordoztál.

Visszatekintek az elmúlt évre. Ma már emlék mindaz, amire egy évvel ezelőtt félve tekintettünk. Mennyi kérdőjellel, aggodalommal indultunk neki 2023-nak, az újnak, de ma már látjuk, hogy értelmetlen volt minden félelmünk. Mert te megmutattad nekünk, hogy noha megvan minden napnak a maga baja, megvan minden bajra a megoldás is. Csak bíznunk kell benned és oda kell figyelnünk Rád.

Figyelnünk kell arra a szóra, ami vezet és útba igazít, ami vigasztal és felemel, ami ma is teremt és újat hoz. Segíts hát minket ebben, Szentlélek Isten, hogy a szívünk mindig nyitott legyen éltető igéd előtt.

Ma, amikor lezárul a régi, és ismét elkezdődik valami új, nem kérek semmi többet, csak azt, hogy áldó kezed ne vedd le rólunk, és szent arcodat ne fordítsd el tőlünk. Légy ott döntéseinkben, hogy minden a te akaratod szerint történjen 2024-ben is. Mert te jót akarsz nekünk… mert te szeretsz minket. És mi tudjuk, hogy ez a szeretet az éltető erőnk. Ezzel a szeretettel bármire képesek vagyunk.

Légy velünk, Atyánk, az új esztendőben! Áldd meg életünket, kis családjainkat, közösségeinket és népünket! Így kérünk, így kérlek a külső zajban és a belső csendben, és én tudom, hogy te meghallod kérésemet! Ámen.

Marosi Tünde