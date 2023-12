Árad a Duna, árvízkészültség Magyarországon

Siklós Gabriella ismertette: a csapadékos időjárás miatt a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban is folytatódott a változékony, csapadékos és szeles időjárás, több hullámban hullott további 15–60 milliméter, néhány osztrák vízgyűjtőn 60–80 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. A csapadékos időjárás hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. Az árhullám levonulása zavartalan, de Nagybajcs újabb, a vártnál magasabb tetőzése és a mellékfolyók nagyobb vízszállítása miatt az alsóbb szakaszon is magasabb tetőzés és lassabb apadás várható. A Duna Nagybajcsnál kedden késő este másodjára is tetőzött 616 centiméteres vízállással, másodfokú készültség mellett. A tetőzés már Gönyűnél is megtörtént szerda hajnalban, itt 577 centiméter volt a legmagasabb vízállás. Az árhullám tetőzése Komárom közelében járt tegnap (délelőtt 10 órai vízállás: 611 centiméter), itt pár centiméteres további áradásra számítottak még – ismertette a főigazgatóság. Esztergomnál szerda reggel hétkor 600 centiméter volt a vízállás.

A közlemény szerint a tegnap délelőtt 10 órai budapesti vízállás 682 centiméter volt, a tetőzés 700 centiméter körül várható december 28-án napközben. Az OVF az árhullám miatt a csapadék­elvezető csatornák, árkok zsilipjeit lezárta, folyamatosan figyelemmel kíséri az érkező háttérvizeket, és amennyiben szükséges, átemeli a vizet. Hozzátették: az áradó Duna miatt a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág nagyműtárgyait (Kvassay-zsilip, Tassi-zsilip) zárva tartják. Kiemelték: a számítások szerint a rakpart szintje alá december 30-án kerülhet a vízállás.