Átadták a Szent György-ösztöndíjakat

A díj­átadást mindig az év utolsó tanácsülésén, ünnepélyes körülmények között tartják meg, ehhez tegnap a Plugor Sándor Művészeti Líceum két tanára, Opra Balázs és Opra Fruzsina Kitti szolgáltatott zenei aláfestést. Az egyenként ötezer lejes ösztöndíjakat, a díszokleveleket és virágcsokrokat a város elöljárói, Antal Árpád polgármester, illetve Tóth-Birtan Csaba és Vargha Fruzsina alpolgármesterek nyújtották át; Vargha Fruzsina az elbíráló bizottságnak is tagja volt, ő olvasta fel a méltatásokat.

A legmagasabb pontszámot Miklós Janka matematika–informatika szakos diák érte el, aki számos tantárgyversenyen való sikeres részvétel mellett a néptánccsoportnak, az iskolai kórusnak és diáktanácsnak is aktív tagja, és máris több egyetem reál szakára nyert felvételt. Pál Ágnest a természet sokszínűsége, annak mozgatóerői nyűgözik le, mindig többet akart tudni a tananyagnál, és minél több tantárgyversenyen akart bizonyítani. Osztálytársa, Simon Dorka Boróka is több rangos tantárgyversenyen képviselte az iskolát, az orvostudományok és biokémia mellett aktív tagja a Nők a Tudományban Egyesület nagyköveti hálózatának és műszaki-tudományos népszerűsítő programokat is szervez. Ugyanebbe az osztályba jár Tatár Ágota is, aki reál és humán tudományok iránt is érdeklődik, kitűnő eredményeket ért el biológiai, helyesírási, idegennyelv- és multidiszciplináris versenyeken, ő is kórustag, cserkész, a Megyei Kiválósági Központ és a Mathias Corvinus Collegium programjaiban is részt vesz. A sort Nagy Alpár zárja, aki az informatika, a fizika és a robotika szerelmeseként regionális szakkörökön, konferenciákon, országos és nemzetközi versenyeken szerepel, és kezdőknek is szívesen segít, a Megyei Kiválósági Központban is aktív szerepet tölt be.

Díjazásukon a szülőkön és más családtagokon kívül Sztakics Éva iskolaigazgató és Krecht Gyöngyvér tanárnő is részt vett.

Az ösztöndíjra 13-an pályáztak: hatan a Mikó, öten a Mikes Kelemen Líceum diákjai, egy a Plugor Sándor Művészeti Líceum, egy pedig a Puskás Tivadar Szaklíceum végzőse.