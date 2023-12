A világelső Novak Djokovic és Carlos Alcaraz szerint is csúcsformában tér vissza a teniszhez Rafael Nadal. A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb klasszis az Alcaraz elleni, rijádi bemutatómérkőzése előtt elmondta: mindig a lehető legjobb játékra számít a spanyol klasszistól, aki legutóbb épp az ausztrál nyílt bajnokságon játszott tétmérkőzést.

„Rengetegszer leírták már, akárcsak engem. De mi bebizonyítottuk, hogy tévednek. Nem az a típusú játékos, aki csak azért tér vissza, hogy középszerű szinten játsszon még néhány meccset. Címeket akar nyerni, a legjobbját akarja nyújtani, ezért is legendás alakja a sportágunknak” – mondta a 22-szeres GS-bajnok spanyolról Djokovic. „Beszéltem olyanokkal, akik az elmúlt hetekben edzettek vele. Mindannyian azt mondták, csúcsformában van” – mondta honfitársáról a US Openen és Wimbledonban bajnok 20 éves Alcaraz, aki a rijádi találkozón három szettben diadalmaskodott Djokovic felett. A 37 éves Nadal a januári ausztrál nyílt bajnokságon játszott legutóbb tétmérkőzést, azóta volt egy csípőműtéte, a hétvégén Brisbane-ben tér vissza, majd január 14. és 28. között Melbourne-ben is pályára lép.