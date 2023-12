Szabadtéri szilveszteri buli Kézdivásárhelyen

A Helyi Fejlesztési és Kulturális Egyesület harmadik alkalommal szervez idén szilveszteri utcabált a Gábor Áron téren, ahol színpadot is felállítanak. Az évzáró buli fellépői Pittyes­2es és Gyufa, valamint az élő zenekaruk.

A rendezvény kilenc órakor kezdődik DJ The Digger fellépésével, majd a bemelegítőt követően a közkedvelt Pittyes2es és Gyufa, valamint az őket kísérő zenekar lép színpadra.

Constatin Pătru, a Helyi Fejlesztési és Kulturális Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: a civil szervezet partnere a szervezésben a városháza, az éjféli tűzijátékot a cége, a Pub For You fogja biztosítani, egy sepsiszentgyörgyi vállalkozás pedig meleg italokat is árusít. (bartos)