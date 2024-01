Maestro

December 20-án a sok butácska karácsonyi filmdömpingje mellett a Netflix egy olyan művészfilmmel ajándékozott meg, melyet már rég vártam. Ez a Maestro: korunk egyik legnagyobb karmesterének, komponistájának, tanárának, előadóművészének, Leonard Bernsteinnek a kettős életét bemutató alkotás. A Maestrót már a 60-as, 70-es években a román televízió vasárnap délelőtti leckekoncertjeivel a szívembe zártam. Talán többünkben él emlék arról, hogy még fekete-fehérben, szájtátva néztük a Hangversenyek fiataloknak című, zenéről szóló ismeretterjesztő sorozatát, amelynek célja a komolyzene megszerettetése volt a fiatalokkal. Aztán nemsokára megkomponálta a West Side Story-t, minden idők egyik legjobb musicaljét, amelynek újabb zseniális megfilmesítését a tavalyelőtt láthattuk.

Bernstein szakmailag is egyszerre volt több minden: minimum komponista és karmester, de civilben is párhuzamos életei és vonzalmai voltak. A filmben az idézett zenék ellenére a főszerep a képi világé is, amely ennek a korszaknak a filmjeit idézi csodálatos fekete-fehér kompozícióival. A színesre váltás mellett a Felicia szenvedéseit ábrázoló szakaszban a feleséget játszó Carey Mulligannek sikerül alakításában megmutatnia a színjátszás magasiskoláját.

A karmester, zeneszerző, tanár szakmai élete, valamint a muzsika mint mozgatórugó megkerülhetetlen marad, de a film egyszersmind felkavaró emléket is állít Bernstein balhés, bonyolult szerelmi életének. A Maestro azért tekinthető fontos alkotásnak, mert valamennyire kerüli az életrajzi filmek nagy hibáját, a megalkuvást, nehogy valamelyik még élő hozzátartozó irdatlan pert akasszon a készítők nyakába. Apró mulasztásaitól eltekintve a Maestro a Netflix egyik legjobban sikerült filmje 2023-ban. Az Oscaron az életrajzi drámákat nagyon szokták szeretni, és Bradley Coopernek minden esélye megvan rá, hogy pár jelölést vagy akár egy-két aranyszobrot is megszerezzen a következő gálán ezért a teljesítményéért.

Ferrari

Amerikai dráma, akció, történelmi, életrajzi film, 130 perc. Rendezte: Michael Mann. Főszerepben: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley.

1957 nyara. A Forma–1 látványosan tarol, ám az egykori versenyző, Enzo Ferrari válságos időket él meg. Csőd fenyegeti a gyárat, amit feleségével, Laurával a semmiből hoztak létre tíz évvel korábban. Indulatoktól nem mentes házasságukra rányomta a bélyegét fiuk, Dino közelmúltban bekövetkezett halála is. Ráadásul Ferrarinak nehezére esik elismernie Lina Larditól született gyermekét, Pierót is. A versenyzés – és győzelem – iránti szenvedélye próbára teszi mindannyiukat, amikor elindulnak az Olaszországot ezer mérföldnyi hosszúságban átszelő versenyen, a Mille Miglián.

A Ferrari nem rossz film, akadnak remek pillanatai, a történet repít magával és a futamok kellően pörögnek. A drámai szálak azonban csak felvillannak a részletekben, és túl sterilek ahhoz, hogy kialakuljon szimpátia a szereplők iránt. A 130 perces időtartam mégis hosszú, a cselekmény sokszor unalmas, még ha a végére össze is szedi magát.

A mi kocsmánk

Egy észak-angliai faluban az emberek elhagyják otthonaikat, miután a helyi bányák bezárnak, és nem marad munkalehetőség. Az utolsó nyitva lévő kocsma, a The Old Oak is a bezárás határán áll. A házak elérhetők, a lakás olcsó a térségben, így ideális helyszín a szíriai menekültek számára. Most már csak a helyieknek kellene megbarátkozniuk velük. A 113 perces angol–francia–belga dráma lebilincselő, izgalmas karaktereket és remek módon megírt történetet ígér.

Top 5

Szokásom, hogy az esztendőforduló körül számba veszem a látott filmeket, és egy saját értékrendet állítok fel. Íme, 2023 top5-je.

1. Ridley Scott Napóleon című filmje az első. Szívbe markoló szerelmi dráma, kosztümös vígjáték (is), látványos akciófilm, mestermű, amelyet Joaquin Phoenix és Vanessa Kirby alakítása tesz felejthetetlenné. (Cinematrix)

2. Oppenheimer. Christopher Nolan legújabb filmje lenyűgöző alkotás, melynek fontos üzenete, hogy nem lehet egy atomháborúnak győztese, másrészt bevezet a koncepciós perek, a szorongás lélektanába. (Cinematrix)

3. Megfojtott virágok. De Niro és DiCaprio élete alakítását nyújtja az új gyilkosságsorozattal, maffiafilmes, western elemekkel tűzdelt Scorsese-filmben. (Cinematrix)

4. A sziget szellemei. Az emberi létezést, a művészlétet és a konfliktusokat a lényegüknél megfogó Martin McDonagh-alkotás, amely a témához mérten letisztult, mégis minden képkockájában festői. (Port.hu)

5. Magyarázat mindenre. Reisz Gábor díjnyertes filmje egy kórkép, egy helyzetjelentés, mely szatirikus, olykor megrázó módon beszél a jelenünkről, arról a kétpólusú társadalomról, amelyet a politika osztott meg, és amelynek tagjai állandó feszültségben élnek. (Port.hu)

Az új évben kívánunk minden kedves film- és mozirajongónak jó egészséget, jó filmeket, tartalmas szórakozást!

Dancs Árpád