Szilveszter Orbaiszéken

A szilvesztert megelőző időszakban ünnepi fényben pompázott Kovászna. Az óév utolsó napján a szállodák éttermeiben már kora este elkezdődött a mulatság, éjfél előtt negyedórával – a petárdák és tűzijátékok zaját megelőzendő – megszólaltak a magyar egyházak templomainak harangjai is. A fürdőváros főterén helybéliek és a központi szállodák vendégei gyűltek össze pezsgősüvegekkel a kezükben, hogy láthassák a polgármesteri hivatal által szervezett óévbúcsúztató, illetve újévköszöntő rövid tűzijátékot. Amikor pont éjfélt ütött az óra, elkezdődött a látványos tűzijáték, mely káprázatos fénybe borította a város főtere fölötti eget. De nem csak itt, hanem a város különböző pontjain is voltak „privát” tűzijátékok, melyek gazdagították a látványt.

Kommandón is éjféli tűzijátékok világították meg a falut és a Nagy-Bászka völgyét, ahol a panziókban több mint ezer idegenből érkezett vendég szilveszterezett. A helybéliek egy része a református templom kertjében tábortűz mellett köszöntötte az új esztendőt, Kelemen Álmos református lelkipásztor óévbúcsúztató, újévköszöntő áhítatot tartott, majd himnuszaink eléneklése után mindenki visszatért otthonába a megterített ünnepi asztal mellé.

Az új év első napján déli órákig alig lehetett látni embert a faluban. Nem így a Kommandóval határos, Kovászna közigazgatási területéhez tartozó Cigány-patak övezetében, ahol az utóbbi két évtizedben felépült hétvégi házakban és panziókban pezsgett az élet, a legtöbb vendéglátó udvarán bog­rácsban rotyogott az ebéd. A Maria Panzió udvarán egy negyventagú Vrancea megyei csoporttal találkoztunk, szószólójuk elmondta, nagyon jól érezték magukat, csak sajnálják, hogy nem volt hó, pedig éppen annak reményében választották Kommandót a szilveszterezés helyszínéül, hogy élvezhetik a havas táj varázsát.

Szörcsén idén is a fiatal házaspárok szilveszteri kosaras bálon mulattak az esztendőfordulón – tudtuk meg Benedek József falufelelőstől, aki elmondta, hogy nagyon jó volt a hangulat, a talpalávalót a zabolai Péter Sándor zenekara biztosította. A társaság éjfélkor a református templomba vonult, ahol Bíró Erika lelkipásztor újévi áhítata után a templomkertben fáklyafénynél elénekelték a magyar- és a székely himnuszt.

Zabolán a református templom tornya alatt Beke Boróka lelkipásztor társaságában mintegy százan gyűltek össze ötperces harangszó után hálát adni az elmúlt év áldásaiért, imádkozni egy boldogabb és békésebb új esztendőért, rövid újévköszöntőt Fejér Levente, Zabola község polgármestere mondott. Itt is himnuszaink eléneklésével zárult az együttlét.

Zágonban hasonló forgatókönyv szerint zajlott az egyházi újévi áhítat, amelyet Berszán László református lelkipásztor tartott, a római katolikus templomban pedig hálaadó szentmisét tartottak, amelyet ft. Mihály Imre plébános celebrált.

Óévbúcsúztató Pittyesékkel

Kézdivásárhelyen harmadik alkalommal szervezett szabadtéri közösségi szilvesztert a Helyi Kulturális és Fejlesztési Egyesület. A Gábor Áron téren sokan összegyűltek, jelezve, hogy van igény az ilyen jellegű mulatságokra is: a szökőkúttal átellenben felállított színpadon a bemelegítőt DJ The Digger tartotta, majd Pittyes2es és Gyufa, illetve a kísérőzenekar szórakoztatta a közönséget az éjféli parádés tűzijátékig, melyet a Pub For You hozott tető alá.

A céhes városban sokan éjjeli egy órakor is tűzijátékot eregettek, így a magyarországi idő szerinti évváltásnak is megadták a módját. A város 31-én és elsején is petárdazajtól volt hangos, ennek sokan nem örültek, főleg az állattartók, akik a közösségi oldalukon is megosztották ezzel kapcsolatos véleményüket. (bartos)