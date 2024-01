Hornung Ágnes kiemelte, hogy Magyarország tizenhárom éve azért helyezte a családokat a középpontba, mert ebben az értékben hisz. Mint fogalmazott, a magyar családtámogatási rendszernek két fő eleme van. Az egyik a családbarát eszme, a másik pedig az ehhez a gondolatisághoz kapcsolódó több mint 30 családtámogatási forma, amelyek az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a munka, illetve a magánélet egyensúlya köré épültek.

Kitért rá, hogy januártól nő a Babaváró összege, a házaspárok 10 millió forint helyett 11 millió forinthoz juthatnak hozzá a konstrukcióval. Babavárót azok a házaspárok igényelhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 30. életévét. Ugyanakkor egyéves átmeneti időszakot is biztosítanak: ha a feleség még nem töltötte be a 31. életévét, és igazolják a legalább 12 hetes terhességet, akkor igénybe veheti a család a Babavárót – jegyezte meg.

Szólt az otthonteremtési támogatások januári változásáról is: 2024 elejétől igényelhető a csok plusz és emelkedik a falusi csok összege. A csok plusz keretében az államilag támogatott kamatozású hitelt a gyermekvállalás előtt álló, valamint már gyermekes, de további gyermekeket vállaló családok igényelhetik lakóingatlan vásárlására, építésére vagy bővítésére. Az összege a gyermekek számától függően 15, 30 vagy akár 50 millió forint lehet – mondta el.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy januártól a falusi csok a duplájára emelkedik. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ezzel kapcsolatban kiemelte: a falusi csok a vidék megújulásában is segítséget jelent. A kormány Facebook-oldalán Hornung Ágnes azt is ismertette, hogy ezt a vissza nem térítendő támogatást az ötezer fő alatti kistelepüléseken élő családok igényelhetik új vagy használt ház vásárlására, építésére, bővítésére vagy korszerűsítésére. A támogatás összege vásárláskor vagy építéskor egy vállalt gyermek esetén egymillió forint, két gyermek esetén négymillió forint, három vagy több gyermek esetén pedig 15 millió forint; korszerűsítésnél, bővítésnél a vásárlási-építési összeg fele jár. A falusi csok és a csok plusz együtt is igényelhető – tette hozzá. (MTI)