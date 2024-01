Menekülnének a háború elől

A hadköteles korú férfiakból álló 12 fős csoport nem állt meg az ukrán határőrök felszólítására. Az előzetes vizsgálat során kiderült, hogy az elfogott személyek kárpátaljaiak.

Kárpátalján az ukrán hatóságok napi jelentései szerint a hadkötelesek egyre többen próbálnak meg a Tisza felső szakaszán csónakkal, illetve úszógumival Romániába átjutni. De olyan is van, aki az életét kockáztatva a hegyeken keresztül próbál megszökni. Van, akinek sikerül, de van olyan is, akit már a hegyimentőknek kell megmenteni a biztos fagyhaláltól.

A Híradó szerdai felvétele azt mutatja, hogy Harkivban az utcáról hurcolnak el erőszakkal a toborzók egy férfit. A legtöbben éppen az ilyen kegyetlenségek elől menekülnek el, sokszor pedig minden vagyonukat az embercsempészeknek adják oda. A hatóságok szerint egy-egy átkelés ára 3000 eurótól 10 ezerig mozog.

Közben év vége óta már sorra fordítják vissza a katonai felmentéssel rendelkező férfiakat, a nagycsaládosokat és a mozgássérülteket is a határról az ukrán határőrök. A hatóságok ezt helyben azzal magyarázzák, hogy a fent említetteknek ezentúl kizárólag akkor áll jogukban Ukrajnából kilépni, amennyiben azt a hadkiegészítő parancsnokság is engedélyezi. Már azokat a 18 és 60 év közötti férfiakat sem engedik ki, akik speciális, humanitárius átkelési engedéllyel rendelkeznek. A döntést számukra is a kötelező katonai nyilvántartásba vétellel indokolják.

A napokban az ukrán parlamentben be is nyújtották azt az új mozgósítási törvénytervezetet is, mely szinte minden szabadságjogától megfosztaná azokat a hadköteleseket, akik nem jelentkeztek a toborzóknál. Akik ezt elmulasztják megtenni, azokkal szemben szigorú szankciókat alkalmazhatnak. Letilthatják például a bankkártyáikat, a SIM-kártyáikat, és bevonhatják vezetői engedélyüket is.

Az orosz–ukrán háború miatt a katonaköteles férfiak csak külön engedély birtokában hagyhatják el Ukrajnát.