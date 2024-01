Következő írásunk

Százezer, az Európai Unión kívüli vendégmunkás dolgozhat 2024-ben Romániában. A kormány eme döntését tegnap jelentették be, a vállalkozói szövetségek ezt a létszámot szükségesnek is tartják, sőt, léteznek olyan vélemények is, miszerint valójában háromszor ennyi – azaz háromszázezer – távolról érkező szorgos kézre lenne szükség ahhoz, hogy lefedjék a krónikus hazai munkaerőhiányt.