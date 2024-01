Elektronikus és postai úton is értesítették december utolsó napjaiban ügyfeleiket a főbb elektromosenergia- és földgázszolgáltató vállalatok, hogy e hónap folyamán informatikai rendszerük/honlapjaik optimizálását célzó fejlesztések zajlanak. Ez idő alatt szünetel több, az ügyfeleknek biztosított online szolgáltatás is, egyebek mellett késik a számlák kiállítása, de az óraállást sem lehet bevezetni a rendszerbe a honlapokon keresztül.

A kiküldött tájékoztatók szerint az informatikai rendszerek optimizálása január 1-jén kezdődött, és szolgáltatótól függően január 22-éig vagy a hónap végéig zárul le. Minden szolgáltató esetében közös, hogy az említett időintervallumban nem állítanak ki fogyasztási számlákat, ezeket várhatóan februárban kapják meg az ügyfelek, és a törlesztési határidőt is a kiállítástól számítják. A szolgáltatók az említett időszak alatt történt befizetéseket ugyanakkor jegyzik, de ezek bizonylata csak a fejlesztések után lesz elérhető az ügyfelek számára. Szintén minden szolgáltatónál jellemző, hogy a rendszerkarbantartási, fejlesztési időszakban a fogyasztási adatokat (óraállást) sem lehet majd bevezetni az ügyfélkapuként is szolgáló honlapokon keresztül (mint pl. a my­electrica.ro vagy a myengie.ro).

A rendszerkarbantartás során az ügyfelek nem tudnak üzeneteket, kéréseket, folyamodványokat, bejelentéseket küldeni közvetlenül az online felületeken, de késhet a postán vagy a számlákon feltüntetett e-mail-címen eljuttatott igénylések, dokumentumok feldolgozása is, mivel ez is részben az informatikai rendszertől függ. Halaszthatatlanul sürgős ügyintézésre minden szolgáltatónál a hétköznapokon elérhető ügyfélszolgálati, illetve az állandó hibabejelentésekre fenntartott diszpécserszolgálati telefonszámokon van lehetőség. Lényeges ugyanakkor, hogy a korábbi számlák, hátralékok internetes befizetése ebben az időszakban is lehetséges banki átutalással éppúgy, mint más számlatörlesztő szolgáltatásokon keresztül (PayPoint, Pago vagy mások), egyedül a szolgáltatók honlapján működő „elektronikus pénztárak” nem elérhetőek.