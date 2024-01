A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Gálfi Árpád polgármester, valamint a római katolikus egyház, az iskola és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) képviselőinek kíséretében tekintette meg a helyszínt, ahol a tragédia körülményeiről és a jelenlegi helyzetről tájékozódott. Azt mondta: megdöbbentő látni a részben leomlott épületet. „Ráadásul úgy megdöbbentő, hogy a magyar kormány támogatásával épp 2024-ben kezdtük volna meg ennek az épületnek a felújítását. Sajnos odáig nem jutottunk el” – emlékeztetett. Felidézte, hogy a magyar kormány a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságán keresztül csaknem 700 millió forintos támogatást irányzott elő idénre az épület felújítására. Erről két héttel a tragédia előtt, december 6-án tájékoztatta az érintetteket Soltész Miklós államtitkár Székelyudvarhelyen. Hangsúlyozta: látogatásának az volt a célja, hogy biztosítsa az egyházat, az iskola és a város vezetőit, valamint az itt dolgozókat afelől, hogy a magyar kormány mellettük van, támogatja őket; minden segítséget megad, hogy eltakarítsák a romokat, pótolják a diákok eszközeit, segítsék az áldozatok hozzátartozóit.

Budapest az épület helyreállítását vagy újjáépítését is támogatja – tette hozzá –, valószínűsítve, hogy az új helyzetben új terveket kell készíteni akár az épület felújítására, akár – ha úgy állapítják meg a szakemberek – egy új kollégium felépítésére vonatkozóan. „A magyar kormány tartja a szavát, és azt támogatni fogja” – jelentette ki Potápi Árpád János.

Az államtitkár azt mondta: magánemberként is megrázta őt a tragédia, hiszen a fia alig egy éve érettségizett, és szülőként jobban át lehet érezni egy ilyen esetet. Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a szerencsétlenség hatására az egész Kárpát-medence „megmozdult” a gimnázium, a bentlakó diákok támogatása érdekében. „Látszik, hogy bármilyen nehézség éri a magyarságnak bármelyik közösségét, a magyarok egy nemzetben gondolkodnak és cselekednek” – jelentette ki. Emlékeztetett: a nemzetpolitikai államtitkárság húszmillió forint sürgősségi támogatást nyújtott a gimnáziumnak az RMPSZ-en keresztül, a külügyminisztérium ötmillió forint gyorssegélyt irányzott elő, és számos oktatási intézmény, segélyszervezet is támogatta a bajbajutottakat.



Elkezdik az állagmegőrzési munkálatokat

Az időjárás függvényében napokon belül elkezdődhetnek a diákotthon állagmegőrzési munkálatai – közölte Lukácsi Katalin, az iskola szóvivője. Mint elmondta, a biztonságba helyezési munkálatokhoz a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a szerkezeti szakvélemény alapján december 27-én, sürgősségi eljárásban kiállította az építési engedélyt. A szakhatósági jóváhagyásokat a munkálatok befejezéséig kell beszerezni. A kivitelező a székelyudvarhelyi Kvadrum Axis Kft., mely a Tamási Áron Gimnázium két, már elkészült épületének a felújítását is végezte. A cég a tulajdonos Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség felkérésére a konszolidációs munkálatok elvégzését is vállalta, melyre megköttetett a szerződés – tájékoztatott Lukácsi Katalin.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy az építkezési felügyelőség által kinevezett szakértő szakvéleményében két szakaszban határozza meg a beavatkozások menetét. Elsőként egy sürgősségi beavatkozást írt elő, mellyel a sérült, pince nélküli épületszárnyat stabilizálják ideiglenesen, ezek a munkálatok napokon belül elindulnak, és valószínűleg – időjárás és más tényezők függvényében – négy hét alatt befejeződnek. A második szakasz egy új tervezési és engedélyezési dokumentációt igényel, és valószínűleg több hónapig is eltart. A végső munkálatok – az épület már korábban tervezett teljes felújítása – ezután indulhatnak el, és egy-két évig is eltarthatnak. A diákotthon 95 lakóját befogadó székelyudvarhelyi kollégiumok egyelőre a tanév végéig biztosítanak helyet a diákok számára.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg harmada december 18-án dőlt össze, miután az épület külső fala, amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak, leomlott. A romok négy diákot temettek maguk alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú életét vesztette, az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány közül pedig kettő könnyebben, a harmadik súlyosan megsérült, őt a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház intenzív osztályán ápolják.