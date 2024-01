Duray Miklós a felvidéki magyarság élő lelkiismerete volt

Az államtitkár beszédében kiemelte: nem lehet egyszavas választ adni arra a kérdésre, hogy ki is volt Duray Miklós, hiszen egyszerre volt politikus, tanár, író, publicista és geológus. „Ugyanakkor bátran kijelenthető: élő lelkiismerete volt a felvidéki magyarságnak” – szögezte le Latorcai Csaba. Az államtitkár felidézte Duray Miklós életútját, s rámutatott: Duray diákkorától kezdve aktív résztvevője és szervezője volt a felvidéki magyar közéletnek, csatlakozott a Charta 77 aláíróihoz, alapítója volt az Együttélés politikai mozgalomnak, a Szövetség a Közös Célokért szervezetnek, ő volt a Magyar Állandó Értekezlet alapötletének megfogalmazója, s tőle származott a Magyar Igazolványok ötlete is.

„Duray Miklós életében a felvidéki magyarság gerince volt, amelyet sem meghajlítani, sem megtörni nem tudott az aktuális hatalom” – hangsúlyozta Latorcai, megjegyezve: Duray cselekvésre ösztönző, mindenkinek szóló felkiáltójelet hagyott maga után. Kijelentette: Duray halálával mind a felvidéki, mind az anyaországbéli magyarság olyan embert vesztett el, aki politikai, kulturális és nemzetstratégiai szempontból is maradandó hidakat épített az anyaország és a Felvidék között.

„Csak közösségben, együttműködve és érdekeink határozott képviseletével tudjuk a felvidéki magyarság jövőjét biztosítani, ahogy éppen 30 évvel ezelőtt a komáromi nagygyűlés résztvevői is felül­emelkedtek pártokon, és úgy alkottak összefogást a felvidéki magyarság érdekében” – hangsúlyozta Latorcai Csaba. Hozzáfűzte: Magyarország és a magyar kormány olyan együttműködésben hisz, amely a Kárpát-medence ölelésében élő valamennyi nép számára különösen hasznos és minden szempontból kifizetődő. Olyan értékteremtő vállalkozás ez, amely az európai kultúra megújításához is – szellemi, lelki és anyagi értelemben egyaránt – közös hozzájárulást jelent – fogalmazott az államtitkár. Köszöntőjében szólt az elmúlt évnek a felvidéki magyarságot érintő fontos eseményeiről, köztük a szeptemberi előrehozott parlamenti választásokról is. Elmondta: nehéz és tanulságokkal teli volt az esztendő, s a választáson sajnos ismét elmaradt a siker, ám – mint mondta – fontos átgondolni a jövőt, és mihamarabb újrakalibrálni a közösség céljait.