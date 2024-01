Elkészítése: A tepsi alját megszórjuk cukrozott kakaóporral, utána sorban rátesszük a babapiskótákat, megpróbáljuk kitölteni vele a tepsit, el is lehet törni. Akkor jó, ha szorosan tudjuk rakni a piskótákat. A kávéhoz kevés tejet és cukrot adunk, mintha tejeskávét készítenénk, majd kiskanállal rácsorgatjuk a piskótákra. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját robotgépben habosítjuk, hozzátesszük a porcukrot és finom krémmé keverjük. Amikor kifehéredett, hozzáadjuk a sajtot és tovább keverjük, hogy nagyon krémes legyen. A végén kanalanként óvatosan hozzátesszük a habot. (Ha az alján folyós rész maradt, kihagyjuk.) Kanállal óvatosan összevegyítjük, vigyázva, hogy ne törjük össze a habot. Annyit öntünk a piskótarétegre, hogy éppen ellepje, a tetejét elegyengetjük. Most jön a következő réteg piskóta, meglocsoljuk kávéval és újra krémet öntünk rá. A tetejét megszórjuk kakaóporral. Lefedés nélkül hűtőbe tesszük és 5–6 órát pihentetjük. Tálaláskor tehetünk a tetejére tejszínhabot is.

Tipp: A piskótákat azért nem belemártjuk a kávéba, hanem csorgatjuk, hogy ne ázzanak el. A kávéba tehetünk rumot vagy rumaromát is.

Elkészítési idő: 1–1,5 óra + 5–6 óra hűtés

Mennyiség: 4 személy

