Gondok a szél és a havazás miatt

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a viharos téli időjárás főként moldvai és dobrudzsai, de munténiai megyéket is érint. Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui és Vrancea megye 56 településén volt szükség hatósági beavatkozásra. Mint közölték, 28 embert a behavazott utakon elakadt gépkocsijából kellett kimenteni, és több mint 190 jármű kiszabadításánál segédkeztek. Az erős szél kísérte havazás miatt több megyében közutakat zártak le, öt országúton és 26 megyei úton tilos volt vagy máig is tilos a közlekedés.

A román meteorológiai szolgálat (ANM) nyolc moldvai, dobrudzsai és munté­niai megyére adott ki tegnap elsőfokú viharriasztást, és az egész országban fagyot jelzett előre. Erdély keleti régióiban a napokban mínusz 21 fok is lehet az éjszakai órákban, az ország keleti és középső területein pedig máról holnapra virradóan mínusz 16 fokra csökken a hőmérséklet.

A viharos időjárás a vonatközlekedésben is késéseket okoz, és a vízi közlekedésre is kihat: dunai és tengerparti kikötőket zártak le az erős szél miatt. Tizenegy településen az áramellátás sincs biztosítva. A Román Rendőrség tájékoztatása szerint a Fekete-tenger valamennyi romániai kikötőjében szünetelnek a manőverek az erős szél miatt. A tengerparton a következő éjszaka is erős szél várható.

Az oktatási minisztérium közölte: tegnap Iaşi megye valamennyi oktatási intézményében, illetve a viharos időjárás által sújtott többi megye számos iskolájában szünetelt a tanítás, mert a behavazott utakon nehéz őket megközelíteni.

Az IGSU tegnapi közleményében felhívta a gépkocsivezetők figyelmét, hogy kövessék az időjárás-jelentéseket, és figyeljenek oda a hatóságok ajánlásaira. Hangsúlyozták: tilos a földre esett vezetékekhez, villanyoszlopokhoz érni, erős szél esetén pedig védelmet biztosító, zárt helyen kell menedéket keresni, kerülni kell a fákat, villanyoszlopokat, reklámtáblákat, amelyek kidőlhetnek a szélben.