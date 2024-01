Stream-csemege a Netflixen Tavaly a sepsiszentgyörgyi Művész moziban vetített filmek közül nézettségben a Vegyél el (Marry me) a 40. helyen volt. Akkor nem láttam, most, amikor egyre növekszik bizalmam a Netflix irányába, örömmel fedeztem fel ezt az amerikai romantikus zenés filmet, amely már valamennyire a közelgő Bálint-napra is kacsingat.

A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár, Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd… A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők, a celebek, a közösségi média jelenti.

A Vegyél el inkább akar nagyszabású mozi lenni, ami végül is sikerül neki. A koncertfelvételek gigásziak, a kosztümök mesések – még ha nem is feltétlenül hisszük el, hogy a meghiúsult esküvőre szánt menyasszonyi ruhát valóban tízezer, kézzel felvarrt kristály díszíti. Az operatőri munka látványos. A két főszereplő magabiztosan hozza nem túl kiugró karakterét. A mozi a legnagyobb hangsúlyt a – többségében eredeti – dalokra helyezi. Természetesen egyik számot sem fogjuk viszontlátni az Oscar-gálán, de oldják a románcot, amire a komikum aligha képes. A Vegyél el nem engedi bő lére a komédiázást, de amikor mégis megpróbálkozik vele, inkább szégyenérzetet, mint önfeledt nevetést kelt. Felemás film a Vegyél el. Egy kritika azt írta, „randifilm”. Ez így van, mert egyrészt jól működik „randifilmként” – legyen bármennyire is lealacsonyító a kifejezés, de ha azt mondjuk, hogy „stream-csemege”, az már jobban szól…



Bemutatók a Művész moziban

NÉGY NŐVÉR / francia–tunéziai dokumentumfilm / rendezte: Kaouther Ben Hania

Sötétségben és fényben, vasfegyelemmel neveli négy kamasz lányát a tunéziai asszony, Olfa. Persze, van is mit nevelni, mert az egyik kék hajjal tetszeleg, a másik sátánista, s mindketten előszeretettel viselik az Antikrisztus képét pólójukon. A 2011-es forradalom után Olfa élete is megváltozik: találkozik egy férfival, akibe szerelmes lesz, és most a fiatal lányokkal egy háztartásba kerül. A kamaszkori útkeresés, a társadalom iránti megfelelési kényszer miatt hatalmas változás, amikor újra előkerül a hidzsáb. A fanatizmus egyre inkább behálózza életüket, míg egy napon a két idősebb lány eltűnik.

VADÁSZIDÉNY / francia–belga vígjáték / rendező: Antonin Fourlon, Frédéric Forestier / szereplők: Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou

A fiatal párizsi házaspár két saját kertes házról álmodozik egy békés helyen. Hamarosan rátalálnak a tágas vidéki házra csodás telekkel és bámulatos áron, azonnal megvásárolják. A házat felújítják, beleköltöznek, ám ekkor fedezik fel, hogy mi a bökkenő: az adásvételi szerződés szerint az egész falunak joga van az ő földjükön vadászni.



Érdemes újranézni: Alkony sugárút

Ma minden ingyenes online oldalon megtalálható. Még az 1960-as években vetítette a Román Televízió a Filmtéka sorozatban. Hogy eszembe jutott újra megnézni, a tavalyi év egyik hatásos filmjének, a Babylonnak köszönhető, amely ezt a témakört próbálja megközelíteni, persze nem a film noir eszközeivel. Billy Wilder remekműve az első olyan film volt, amelyikből először ismerhettük meg az álomgyár igazi világát, többek között Hollywood Sunset Boulevard luxusnegyedét. Ez volt a filmsztárok legfelkapottabb lakóhelye. Az egyik luxusvilla úszómedencéjéből meg­gyilkolt férfit halásznak ki a helyszínre érkező rendőrök. Az áldozat jelentéktelen senki, másodrendű forgatókönyv-iparos (William Holden, Hollywood egyik, akkor szolgálatos szépfiújának megformálásában). De a villa tulajdonosnője nem akárki: egykor a némafilm legfelkapottabb csillaga volt.

A rendező Billy Wilder, akinek nevéhez fűződik a Van, aki forrón szereti, a Legénylakás, A vád tanúja és még több tucat világsiker. Egyszerűen hátborzongatóan jó ez a film. Kétségtelenül a legjobb, amit valaha készítettek Hollywood belső életéről, nem csak saját műfajában, de a teljes filmtörténelemben is megkerülhetetlen mestermű. Billy Wilder egy zseni volt, mert a filmjeinek a többsége eléri a film noir fantasztikus színvonalát. 3 Oscar, 8 jelölés, 4 Golden Globe-díj – ez mindennél jobb ajánlólevél!

Dancs Árpád