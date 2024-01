Szombaton rajtol a sugásfürdői síszezon

Az előző idényhez képest nincs változás a nyitvatartást, jegy- és bérletárakat, illetve a parkolást illetően – közölte a megyeszékhely önkormányzati sportlétesítményeit működtető Sepsi Rekreatív Rt. vezetője. Bodor Loránd elmondta: a kis pálya is előrelépés ahhoz képest, hogy eddig a téli sportok kedvelői csak a korcsolyázásnak hódolhattak megyénkben, de még a környékbeli hegyekben is alig, a Keresztényhavasnak például csak a felső felét tudták megnyitni a sízők, hódeszkázók számára. Azt persze nem tudni, hogy Sugásfürdőn meddig tart ez a vékony kései tél is, mert a jövő hétre már megint enyhébb időjárási előrejelzést adtak ki, csapadék nélkül; az előző években már előfordult, hogy az olvadás miatt bezárták, majd egy újabb hideghullám hatására ismét megnyitották a pályákat.