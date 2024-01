A jogállamiságot és európai demokráciát ígérő Donald Tusk és baloldali szövetségesei tavaly decemberben vették át Lengyelország kormányzását, s azóta sorra hoznak alkotmányos szempontból vitatható, jelentős ellenkezést kiváltó döntéseket, melyek közül kiemelkedik az előző kormány által erősen befolyásolt közmédia „visszafoglalása”. A héten két ellenzéki politikus letartóztatása keltett felzúdulást, akiket Andrzej Duda köztársasági elnök korábban kegyelemben részesített. „Ezzel a kormány semmibe vette az alkotmánybíróság döntését is, amely szerint az elnöki vétó jogszerű és érvényes” – közölte Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Kedd este a lengyel elnöki palotában tartóztatták le Mariusz Kamiński volt belügyminisztert és Maciej Wąsik volt belügyminiszter-helyettest, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt szabadságvesztésre ítélt, de elnöki kegyelemben részesített képviselőit.

Az új belügyminiszter, Marcin Kierwiński azt nyilatkozta: a törvény előtt mindenki egyenlő. Grażyna Ignaczak-Bandych, az államfői hivatal vezetője elmondta: Kamiński és Wąsik az államfő vendégei voltak, és a rendőrség akkor hatolt be az elnöki palotába, amikor Andrzej Duda elnök már távozott onnan. Több lengyel ellenzéki politikus államcsínynek nevezte a történteket. Mateusz Morawiecki volt kormányfő szerint Lengyelországban először vannak politikai foglyok az 1981-es hadiállapotot hirdető Wojciech Jaruzelski tábornok időszaka óta. Szymon Szynkowski vel Sęk volt külügyminiszter, a PiS képviselője szerint a történtek a törvénytelenség uralmát mutatják, olyan nemzetközi szégyent jelentenek, amilyen 1989 óta nem fordult elő.

A bíróság decemberben kétévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kamińskit és Wąsikot az általuk 2007-ben, a korrupcióellenes harc keretében elkövetett túlkapásokért címén. Andrzej Duda elnök viszont már 2015-ben kegyelemben részesítette őket. A kegyelmi döntés jogi vitát váltott ki, ellenzői azzal érveltek, hogy nem adható meg, mivel az elsőfokú ítélet még nem volt jogerős. A legfelsőbb bíróság idén júniusban új eljárást rendelt el Kamiński és Wąsik ellen, majd a decemberben megszületett ítélet alapján a varsói kerületi bíróság hétfőn kezdeményezte Kamiński és Wąsik börtönbe szállítását.

Donald Tusk kormányfő kedd délutáni sajtóértekezletén nyugtalanítónak nevezte, hogy az államfő „részt vesz az állami berendezkedést érintő káoszban és konfliktusban”. A büntető törvénykönyvet idézve Tusk aláhúzta: büntetőjogi felelősség terheli azt, aki egy bűntett elkövetőjét bújtatja. Hozzátette: az idézettel tudatosítani akarja Dudával, mibe bonyolódott bele.

Az államfői hivatal közölte, a kormány törvény- és alkotmánysértő lépéseiről tájékoztatni fognak más államfőket, valamint nemzetközi intézményeket.

Az elnöki palota előtt kedd este több száz tüntető gyűlt össze, Kamiński és Wąsik szabadon bocsátását követelték. Tiltakozók nagyobb csoportja azon varsói rendőrőrs előtt is megjelent, ahova a két képviselőt elszállították. Jelen volt a PiS több politikusa, köztük Jarosław Kaczyński pártelnök, aki vakmerő alkotmánysértéssel vádolta meg a kormányon levőket.

Mariusz Kamiński éhségsztrájkot kezdett a börtönben, közölte szerdán Błażej Poboży, a lengyel államfő tanácsadója. Felolvasta a volt belügyminiszter Adam Bodnar igazságügyi miniszternek címzett nyilatkozatát, melyben a politikai bosszú aktusának nevezte azt, hogy az általa folytatott korrupcióellenes harc miatt elítélték, és jogellenesen megfosztották képviselői mandátumától.

A bebörtönzöttek az első politikai foglyok 1989 óta – jelentette ki szerdán Poboży. Letartóztatásukat erőszakosnak nevezte, és rámutatott, hogy akkor került rá sor, miután az államfő távozott az elnöki palotából. Bejelentette: Kamiński és Wąsik munkatársai létrehozzák a Politikai Foglyok Védelmi Bizottságát, céljuk a Kamiński-perben elítéltek szabadon bocsátása, a bebörtönzöttek családjainak támogatása.

Maria Ejchart, az igazságügyi tárca államtitkár-helyettese szerint Kamiński és Wąsik nem tekinthető politikai fogolynak. Hasonló értelemben nyilatkozott szerdán a Lengyel Helsinki Bizottság, amelynek Ejchart 2003 óta munkatársa.

Hatályos és a lengyel alkotmánynak megfelel a Mariusz Kamińskinak és Maciej Wąsiknak adott kegyelem, és a bebörtönzött ellenzéki politikusok képviselői mandátuma is érvényes – jelentette ki Andrzej Duda tegnapi sajtókonferenciáján. Az államfő felidézte: Kamińskit és Wąsikot, valamint a korrupcióellenes hivatal (CBA) két másik munkatársát 2015-ben részesítette kegyelemben, miután a CBA egyik eljárása során elkövetett túlkapások címén ugyanazon bizonyítékok alapján ítélték el őket, amelyek alapján az ügy egyik vádlottját korrupció címén ítélték el. Hangsúlyozta: az államnak kiemelt védelemben kell részesítenie azokat, akik a kormányzat legfelsőbb szintjét is érintő korrupcióellenes harccal foglalkoznak, és a Kamiński által irányított CBA annak idején éppen ilyen feladatokat látott el.

Az elnök mély megrendülését fejezte ki, hogy Kamiński és Wąsik személyében „kristálytiszta, becsületes” embereket börtönöztek be, mégpedig az államfői kegyelem ellenére, jogi, fizikai és médiabrutalitást alkalmazva. Hangsúlyozta: államfőként továbbra is küzdeni fog a becsületes és igazságos Lengyelországért. Aláhúzta: az ügyben továbbra is alkotmányos keretek között fog eljárni.