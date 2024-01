Spontán tiltakozásba kezdtek a fuvarozók

Több megyében és Bukarestben is spontán tiltakozásba kezdtek tegnap a fuvarozók; akciójukhoz több gazda is társult. A mintegy hatezer kamionos forgalomlassítással tiltakozott, elsősorban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) drágulása, valamint más vámolási és adóügyi eljárások miatt, de azzal is elégedetlenek, hogy GPS-rendszert kér tőlük az adóhatóság.