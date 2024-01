Népszerűek a nacionalista pártok

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és egy másik, újonnan alakult nacionalista párt, az SOS Romania is képviselőket juttatna az Európai Parlamentbe, ha most tartanák az EP-választásokat – tudósít egy tegnap ismertetett friss felmérés.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rendelésére a The Center for International Re­search and Analyses (CIRA) által decemberben, ezer személy megkérdezésével készített felmérés adatai szerint, ha Romániában most vasárnap tartanák az európai parlamenti választásokat, a Marcel Ciolacu kormányfő vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) kapná a legtöbb voksot, a szavazatok 30 százalékát. Koalíciós partnere, a Nicolae Ciucă által irányított PNL a voksok 20 százalékával szerezne brüsszeli képviseletet. A PNL-t a George Simion által vezetett AUR követi a sorban két pont különbséggel, vagyis a szavazatok 18 százalékával jutna be az Európai Parlamentbe.

Az AUR támogatottsága annak ellenére ekkora, hogy a felmérés szerint a parlamentben rendszeresen botrányt keltő Diana Şoşoacă szenátor új pártja, az SOS Romania is képviselőket küldhetne Brüsszelbe, mivel a voksok 6 százalékát szerezné meg. Az RMDSZ a voksok 5 százalékát kapná a felmérés szerint, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) pedig 14 százalékos támogatottságot élvez.