Lassan indult be a tegnapi székely–spanyol párharc, mivel a csapatok a találkozó elején roppant óvatosak voltak, olyannyira, hogy a 4. percig csak két-két kosarat szereztek. Ezt követően a Valencia felpörgette a játékot, újabb két perc elteltével Casas triplájának is köszönhetően már 11 pontos előnyben volt Ruben Burgos alakulata (4–15). Lányaink küzdöttek, de az első negyed végéig csak három kosárral tudták áttörni a jól záró vendégvédelmet (10–21). A második játékrészt a mieink kapták el jobban, Hrisztova duplájával és Pašić távoli dobásával felzárkóztak nyolc pontra (15–23), ez a különbség pedig percekig megmaradt a két együttes között. A folytatásban, egy spanyol időkérést követően teljes egészében megváltozott a játék képe, ismét a valenciai játékosok akarata érvényesült a pályán, a zöld-fehérek pedig igazi center hiányában csak szenvedtek a palánk alatt. A 19. percben 10 pont volt a Sepsi-SIC hátránya (22–32), amely a nagyszünetre 19 egységre gyarapodott (22–41).

A fordulást követően is a Valencia volt a jobb csapat a pályán, és bár Zoran Mikes tanítványai többször is bementek 20 pont alá, a vendégek minden kosarunkra tudtak válaszolni (27–47). A 24. perctől ritmust váltott Ruben Burgos csapata (29–57), mi legközelebb csak akkor tudtunk újra labdába rúgni, amikor a spanyolok trénere levette alapjátékosait, így valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem. A szegény embert az ág is húzza – a 28. percben lesérült Range, ezáltal a Sepsi-SIC elvesztette legmagasabb emberét (37–59). Az utolsó negyed elejét mi kaptuk el jobban, olyannyira, hogy 10–1-es részsikerünk után Burgos mester idő­kéréssel próbálta megtörni a lendületünket (47–60). Ezt követően is tartottak még a zöld-fehérek remek pillanatai, 57 másodperccel a vége előtt már csak nyolccal vezetett a Valencia (61–69). A vége 71–61 lett a spanyolok javára, akik megszerezték idénybeli ötödik sikerüket, a Sepsi-SIC pedig kilencedszer kapott ki az Euroliga aktuális szezonjában.

Női kosárlabda Euroliga, 11. forduló: Sepsi-SIC–Valencia Basket Club 61–71 (10–21, 12–20, 15–18, 24–12). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1500 néző. Vezette: Jelena Tomic (horvát), Jelena Smiljanic (szerb), Nagy Viktor (magyar). Sepsi-SIC: Ge­reben 8, Nyström 8/6, Hrisztova 2, Green 13/6, Jankovic 15–Range 4, Pašić 8/3, Mikes, Armanu 3/3, Cătinean, Be­legante, Toma. Edző: Zoran Mikes. Valencia: Carrera 8, Casas 21/3, Guelich 5, Ouvina 3/3, Torrens–Fingall 7/3, Hempe 5, Fam 2, Buenavida 9/9, Romero 6, Iagupova 5, Contell. Edző: Ruben Burgos. Kipontozódott: Pašić (39.)