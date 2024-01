A Jókai Mór utcai egykori tyúkfarm helyére tervezett oktatási park létesítése céljából tavaly tavasszal a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki önkormányzat kezdeményezésére jött létre az a konzorcium, amelynek fő partnere a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), a társulás további résztvevői a helyi szakközépiskolák és cégek. A cél, hogy a középiskolai és egyetemi oktatást a piac igényeihez igazítsák, és ennek érdekében az oktatási és munkáltatói szereplőknek megfelelő körülményeket biztosítsanak a hozzávetőleg kétszáz egyetemi hallgatót és száz középiskolás diákot befogadó képzési központban.

A huszonnégyezer négyzetméteres területet az önkormányzat néhány éve megvásárolta, annak egy részén alakítják ki a képzési központot, a finanszírozási szerződés aláírása után megkezdik a tervek elkészítését – közölte Antal Árpád. A beruházást 2026 végéig kell befejezni, a városvezető szerint abban az esztendőben ősszel már ott kellene elindítani a 2026/2027-es tanévet ebben a képzési formában.

A helyi és a megyei önkormányzat hozzájárulása tekintetében a pályázat benyújtásánál vállalták a 16,8 millió, illetve 5,7 millió lejes önrészt, ezt a szerződés aláírásakor pontosítják, a lényeg, hogy minél hamarabb elkészüljenek a tervek és lehetőség szerint jövő tavasszal megtörténjék az első kapavágás a Jókai Mór utcában – szögezte le a polgármester.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem három, az oktatási minisztérium által uniós forrásokból támogatott, duális képzést biztosító programban partner, a sepsiszentgyörgyi mellett kolozsvári és resicabányai létesítmények létrehozásához is társult. Az egyetem részéről a sepsiszentgyörgyi projektet Markó Bálint, a BBTE kihelyezett tagozataiért és a nem hagyományos oktatásért felelős rektorhelyettese koordinálta, aki lapunk megkeresésére elmondta: a cél olyan központok kialakítása előadótermekkel, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumokkal, bentlakásokkal, diákétkezdékkel, kikapcsolódásra alkalmas terekkel, amelyek a duális oktatáshoz szükséges feltételeket iskolások és egyetemisták számára egyaránt megteremtik. Az egyetemi képzésben fele arányban vesz részt a BBTE, a többit a partnercégek biztosítják, ennek módszertanát még nem dolgozta ki az oktatási minisztérium, de remélhetően az esztendő első felében megszületnek a szabályozások – mondta a prorektor. Egyetemi szinten jelenleg nincs duális képzés az országban, ennek törvényes kereteit az ősszel elfogadott új felsőoktatási törvény biztosítja – tette hozzá, s hangsúlyozta: a jogszabály lehetőséget nyújt magyar nyelvű duális felsőfokú képzésre is, ezt Sepsiszentgyörgyön ki is használják, az előzetes tervek szerint az egészségügy, a vendéglátóipar és a feltörekvő iparágak terén indulna itt oktatás.

A helyi és megyei önkormányzat, a társult cégek és iskolák, a kolozsvári egyetem összefogásával olyan oktatási park jöhet létre, amely köré be tudnak épülni az alkalmazók, akik kifejezetten abban érdekeltek, hogy számukra szakembereket tudjanak biztosítani – fogalmazta meg a közös célt tömören a BBTE rektorhelyettese.