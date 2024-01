A zöld-fehérek edzője, Mánya Szabolcs eltiltás miatt nem számíthatott Gáll Attilára és Szőcs Lászlóra, míg sérülés miatt Csog János-Csongor sem lehetett kerettag a Sepsi-SIC szombati meccsén, és ez meg is látszott csapatunk teljesítményén. Együttesünk meddő mezőnyfölényben játszotta végig az első félidőt, Czintos egymásután háromszor, majd Máthis B., Bende és Máthis M. is közel állt a gólszerzéshez, de próbálkozásaik rendre elkerülték a Simándi Sólymok kapuját vagy elakadtak a jól záró védelemben. Az ellentámadásokra berendezkedett vendégek Haloș, Găleancu, Copil révén veszélyeztettek, de a jó napot kifogó Korodi mindig védeni tudott. A 20. percben megtört a jég, gyors kontra végén Kusztos a simándi hálóőr lábai között gurított a kapuba (1–0). Kevéssel később kigyűlt a SIC hat csapathibája, a megítélt tízméterest Copil értékesítette (1–1). Az első félidő csattanója még hátra volt: másodperccel a szünet előtt Kusztos kapufás gólt jegyzett és a sepsiszentgyörgyiek egygólos előnnyel vonultak az öltözőbe (2–1).

A térfélcsere után egy határozottabb hazai csapat lépett pályára, a 25. percben pontrúgásos figura után Bende volt eredményes (3–1). Még ugyanabban a minutumban Veress is bevette a simándi kaput, és eldőlni látszott a meccs (4–1). A 28. percben egy szép egyéni akció végén Copil szépített (4–2), majd újabb gólcsendes percek következtek. Czintos kapufája után a 37. percben Máthis B. jegyzett találatot (5–2), majd Veress és Bende is duplázott és csapatunk, ha kissé nehezebben is, ám 7–2 arányban megérdemelten diadalmaskodott.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 13. forduló: Sepsi-SIC–Simándi Sólymok 7–2 (2–1). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 250 néző. Vezette: Roberto Florentin Gunciu és Ionel Boharu Predescu. Sepsi-SIC: Korodi–Máthis M., Máthis B., Isac, Czintos (cserék: Dospinescu, Papp, Veress, Bende, Kusztos, Mánya, Máté, Fábián, Nikula). Edző: Mánya Szabolcs. Simándi Sólymok: Năstase–Găleancu, Cordoș, Haloș, Copil (cserék: Albu, Onaca, Trif, Micula, Mărcuș). Edző: Mărcuș Daniel. Sárga lap: Isac (9.), illetve Albu (33.). Gólszerzők: Kusztos (20., 20.), Bende (25., 38.), Veress (25., 37.), Máthis B. (37.), illetve Copil (20., 28.). Tízméteres: 0/0–1/1.

További egy eredmény: Mausoleul Mără­şeşti–Galaci United 2–4. A 13. forduló keddi programja: Temesvári CFR–West Déva (17 óra), Marosvásárhelyi VSK–Luceafărul Buzău (18 óra), FK Székelyudvarhely–Dévai VSK (18 óra, Digi Sport 2).