Nagycsaládosok Sepsiszentgyörgyön: segítő, megtartó közösség

A nagycsaládokat megszólító, összefogó közösség ötlete akkor fogalmazódott meg első ízben a vártemplomi lelkészben, amikor maga is nagycsaládos lett, s mint azt lapunknak elmondta, gyakran gondolt arra, hogy jó lenne megismerkedni, elbeszélgetni, tanulni azoktól, akik hasonló helyzetben vannak. Lendületet adott a mozgalom születéséhez az, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata is elindította a nagycsaládokat érintő programjait, és jó példaként tekintettek az anyaországban foganatosított, a gyermekvállalást ösztönző, a családokat támogató kezdeményezésekre egyaránt.

– Először a gyülekezetben néztem körül, több mint harminc nagycsaládunk van, ahol legalább három vagy ennél több gyermeket is nevelnek. Felvettem velük a kapcsolatot, beszélgettünk az elképzelésemről, és mindenki nagyon jónak tartotta a mozgalom, a program elindítását. Fontos állomása a közösség megalakulásának, hogy megismerhettem a magyarországi Országos Nagycsaládosok elnökét, Kardosné Gyurkó Katalint, aki szintén biztatott, támogatását ajánlotta egy egyesület alapítására, valamint a kapcsolatépítésben. Ugyanakkor alkalmam nyílt részt venni Keszthelyen egy nagycsaládos konferencián is, ahol sikerült beszélgetni több hasonló közösség vezetőjével – idézte fel Bucsi Zsolt Tamás.

Külön világ, pontosan leosztott feladatokkal

Végül 2022 júliusában egy ökumenikus istentiszteletet követően tartották meg az első találkozót, a történelmi magyar egyházak képviselői mellett az eseményen részt vett Vargha Fruzsina alpolgármester, valamint Kardosné Gyurkó Katalin is. Ezt követően láttak neki az első táboruk megszervezéséhez. „Ragaszkodtam hozzá, hogy ennek a kis közösségnek a megalakulására, tevékenységünk indítására Isten áldását kérjük” – jegyezte meg a lelkész.

Bucsi Tamás Zsolt szerint nehéz egy szóban megfogalmazni, mit is jelent nagy családban élni, „külön világ, pontosan leosztott feladatokkal, főleg ott, ahol nincs segítség a nagyszülők részéről”. Éppen ezért arra törekszenek, hogy a közösség számára szervezett foglalkozások, programok alatt jól érezzék magukat meghívottjaik. Ez a szándék vezérelte az ötletgazdákat a táborszervezés kapcsán is, így olyan családbarát helyet kerestek, ahol a gyermekek jól érzik magukat, hogy lehetőségük legyen egy biztonságos helyen, víz közelében, természetben eltölteni néhány napot. Így esett a választásuk a középajtai Füzi halastóra. A jó szervezés érdekében pályáztak a városi és a megyei önkormányzatnál, és örömmel tapasztalták meg, hogy sok támogatójuk akadt a vállalkozók körében is. A gyülekezet fiataljai nagy segítségükre voltak, ők biztosították a tábor ideje alatt a gyermekek szórakoztatását, korcsoportokra bontva tevékenységeket szerveztek nekik, így a szülők nyugodtan részt vehettek a meghívott szakemberek közreműködésével tartott házasság- és családerősítő előadásokon.

Bucsi Zsolt Tamás úgy látja, a gyermekprogramok szervezésének hozadéka, hogy a vártemplomi fiatalok közössége „tovább erősödik az összeforrásban”, hiszen alig várják már, hogy a nagycsaládos táborokba mehessenek. Az előző év nyarán rendezett táborukhoz 25 család és több mint 90 gyermek csatlakozott, tevékenységeiken pedig rendszerint mintegy 30–40 család vesz részt.

Közösségi foglalkozás gyermekeknek... Fotó: Facebook / Nagycsaládosok Oázisa

Mozgalomból egyesület

A nagycsaládos program az egyházközség Bölcső és Vár Egyesületének égisze alatt jött létre, ám időközben a közösségen belül megszületett az elhatározás egy önálló egyesület megalakítására, Nagycsaládosok Oázisa néven. Ennek létrejötte azért is fontos, hogy a közösség fejlődése érdekében különböző forrásokhoz tudjon hozzáférni, illetve így válhat tagjává a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének is. A sepsiszentgyörgyi nagycsaládos mozgalom testvérkapcsolatok kiépítésére is összpontosít, így ismerték meg a mosonmagyaróvári nagycsaládos közösséget, melynek vezetőségi tagja a sepsiszentgyörgyi származású Riger Tünde.

– Nagycsaládosok Oázisa: a név magában foglalja az igényt és a célt is, amit fontosnak tartunk, azaz egy olyan közösséget, lehetőséget teremteni a családok számára, ahol lelkileg feltöltődhetnek, hogy sokrétű, hasznos és érdekes tevékenységekbe kapcsolódhassanak be, vagy akár megpihenhessenek. Szeretnénk, ha azt éreznék, érdemes volt eljönni közénk, hozzánk, hogy valami olyasmit kaptak, amit máshol esetleg nem találnak meg – mutatott rá Bucsi Tamás Zsolt.

Szerveztek már a táborok mellett családi napot és tanösvényi túrákat, de a hagyományok felelevenítésére is odafigyelnek, előző év végén Katalin-napi kosaras bált tartottak, és egy hagyományos disznótoros eseményt is terveznek, hogy a családok apraja-nagyja részt vehessen egy igazi disznóvágáson. Hangsúlyozta, a nagycsaládosok mellett bárki csatlakozhat az egyesülethez, aki úgy látja, hogy érdemes egy ilyen közösséget támogatni, a tiszteletbeli tagok pedig kimondottan adottságaik révén segíthetik őket.

– Alapszabályzatunk legfontosabb része tulajdonképpen az, amit vallunk és szeretnénk megvalósítani: az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és jövő generációért érzett felelősség erősítése, a keresztyén értékek megtartása. Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a keresztyén értékeket ne hagyjuk az egyesületen kívül, hanem éljük meg, valósítsuk meg azokat. Közösségünk felekezettől független, ökumenikus jellegű, lehet bátran csatlakozni hozzánk – nyomatékosította a lelkész. (Aki csatlakozna, megteheti az egyesület Facebook-oldalán, de személyesen is jelentkezhet Bucsi Zsolt Tamásnál – szerk. megj.)

… de éppúgy a felnőtteknek is. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Segítő hálót építeni

Bucsi Zsolt Tamás úgy véli, a nagy családoknak szükségük van azokra a lehetőségekre, kedvezmé­nyekre, amelyeket Sepsiszentgyörgy önkormányzata több éve biztosít számukra. Ugyanakkor szükségesnek tartja egy szociális, segítő háló kiépítését, nem kizárólag a nagycsaládos közösségen belül, hiszen számos családban anyagi nehézségekkel küzdenek, ezért fontos, hogy őket valamilyen módon segítsék. Mint elmondta, van olyan család, ahol a szülőnek két munkahelyet is szükséges bevállalni, így jó lenne akár a vállalkozók figyelmét is felhívni, hogy amennyiben otthonról elvégezhető munkát tudnak biztosítani, akár részmunkaidőben foglalkoztatni, akkor segítsék az érintetteket. Mivel a közösségnek tagja számos, különböző területen tevékenykedő szakember, arra is bátorítják a családokat, hogy probléma esetén nyugodtan forduljanak hozzájuk.

A Nagycsaládosok Oázisa élő, megtartó közösség kíván lenni. Mint azt Bucsi Tamás Zsolt jelezte, régi hagyományokat kívánnak feleleveníteni, például komatálat vinni oda, ahol megszületik a harmadik gyermek, de akár ajándékkal is kedveskedni, ezzel köszöntve őket a nagycsaládosok közösségében.

– Ezek ugyan apró gesztusok, de annak a jelei, hogy egy igazi közösség várja őket. És ez a közösség akkor fog igazán működni, ha közösen teszünk érte, ha együtt szervezzük meg az eseményeinket – vélekedett.